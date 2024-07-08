中國95個城市房價「鶴崗化」 專家警告：未來會越多

中國房地產市場持續低迷，房價降價潮席捲全國，導致越來越多中小型城市的房價斷崖式下跌。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國房地產市場持續低迷，房價降價潮席捲全國，導致越來越多中小型城市的房價呈現斷崖式下跌，甚至跌成「白菜價」。有自媒體整理數據後發現，中國至少有95個城市的房價已經「鶴崗化」。有專家警告，隨著中國人口老化和人口減少，未來房價「鶴崗化」的城市會越來越多。

微博公眾號「智谷趨勢」7月6日刊登作者「瓜片」的文章，「瓜片」透過整理媒體報導、社群媒體上曝光的資訊，以及中國房價行情資料後發現，包括黑龍江、吉林、遼寧、四川、福建、河南、河北、廣東、廣西，甚至重慶、天津乃至北京近鄰地區在內，全國25個省份或直轄市轄下，至少95個城市的房價出現了「鶴崗化」現象。

請繼續往下閱讀...

鶴崗位於黑龍江省北部，早年以盛產煤礦著稱，但因多年開採已告枯竭，加上冬季氣候嚴寒，人口外移嚴重，導致房價低迷，約在2019年底傳出，指每戶只要1.9萬元人民幣（下同，8.5萬台幣），隨即在中國網路上轟動一時，不少民眾紛紛去鶴崗買房。根據統計，2020年至2022年3年間，外地落腳鶴崗的共有7286人。然而，根據36氪網站報導，從2019年到現在，「第一批去鶴崗買房的人有一半都在虧損情況下把房賣掉了」。

「瓜片」的文章指出，不僅黑龍江的雙鴨山、寧夏石嘴山、遼寧阜新，以及甘肅玉門、雲南箇舊、湖北潛江、貴州銅仁、山西大同、安徽淮南等中小城市，因為產業薄弱，人口流失嚴重，紛紛出現房價「鶴崗化」，就連一些一線或強二線的大城市的邊緣，也出現了房價塌陷區。

例如，在距離北京海淀100多公里的張家口下花園區，最近有不少總價10萬元以內的中古屋透過房仲在出售。有房仲表示，「花6萬元就可以買一套面積60平方公尺（18.2坪）的2房1廳，花8萬元能買一套78平方公尺（23.6坪）的2房2廳，而且價格都還可以再談」。

中國房地產資訊平台「貝殼找房」上的資訊顯示，在張家口，這類總價僅10萬元左右的房源有數十套。

「瓜片」的文章還提到，號稱「成都鶴崗」的龍泉陽光城，這裡開車到成都金融城約30公里，也有大批20萬一套甚至10萬一套房屋待售；而在號稱「第一經濟大省」的廣東省，也有四會、鶴山、揭陽、河源、清遠等5個小城市房價已經「鶴崗化」。

另據第一財經報導，甘肅酒泉的玉門市號稱「全國房價最低的地方」，這裡一套70平方公尺的房子，現在的售價竟然低至2000元；在玉門老市區，單價100、200元的房子隨處可見，但當地已經荒廢，野草叢生，幾乎看不到半點人氣，不建議民眾購買。

針對中國遍地房價「鶴崗化」的現象，「瓜片」的文章寫道：「手握一份買房白菜價城市名單，簡直就像拿到了打工人躺平指南」。

文章稱，不少在大城市打工的年輕人，已經把這些遍布各地的新「鶴崗」當成了人生的退路，實在「卷不動了」，想要要徹底底底放個假的人，就會考慮去小城市買套房躺平，「歇歇腳，喘口氣」。但也有人認為，已經「鶴崗化」的城市工作機會少，生活配套條件差，對於想要逃離嚴重內卷的打工者來說，也有可能成為1個「陷阱」。

「地產觀點」7月5日就曾發文，討論不少城市的房價正在「鶴崗化」的問題，文章指出，去過中國的房地產行業盲目擴張加上炒房盛行，房市的火熱並不是真實需求推的，因此一旦房企出了問題，炒房客逃離或被套之後，房價就會出現斷崖式下跌；加上小城市人口外流等問題，導致房子的價值大大打折扣，形成了惡性循環，這種情況「在短時間估計是無解的」。

美國智庫保爾森基金會（Paulson Institute）經濟學家宋厚澤先前曾警告，中國的人口老化和人口減少，意味著許多城市沒有勞動力來維持更快的經濟成長和稅收收入，預計幾年後，中國的許多城市將變得像鶴崗一樣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法