2030年用電成長12％ 郭智輝指出一情況恐釀「大停電」

經濟部長郭智輝。（資料照）攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣供電能否穩定，對產業發展至關重要。經濟部長郭智輝今表示，2030年前用電成長率約12%，我國供電規劃都足夠因應用電成長，但如果AI數據中心大量增設，台灣又不增蓋新電廠、又不進行深度節電的話，那情況就會非常危險，假設屋漏偏逢連夜雨，1、2台機組臨時無法運作，「那就完蛋了，那就真的會大停電」。

經濟部長郭智輝今接受Yahoo TV《齊有此理》主持人王時齊專訪，王時齊詢問，AI時代下用電成長是否以驚人速度在成長，用電成長的估算與儲電能力的準備，是否都有在經濟部的計畫之中？

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郭智輝表示，根據生活指數成長幅度來估算，過往每年的用電成長率約是2%，近期狀況較特殊的是台灣迎來AI浪潮，大家的算力中心都希望能到台灣來設置，必然會大量耗電，「超級電腦一台下去，需要不得了的電」。

郭智輝續說，當然非常高興，數據中心愈多的地區就是先進國家，經濟部一定要滿足相關用電，但他也坦言，這部分在2022年之前是沒有辦法預估會成長這麼快，加上去年與今年輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳來台灣都掀起AI炫風，AI議題備受關注。

郭智輝指出，總統賴清德上任後，提出五大信賴產業政策，首要之務無庸置疑就是半導體，其次是AI產業，「這兩個都是吃電怪獸」，目前經濟部估算2030年為止大概會成長12%，往年準備供電量也接近這個數字，正如台積電要蓋多少座廠的規劃都推算到2030年了。

王時齊追問，言下之意是2030年台灣所需的用電都有準備足夠，這個承諾不會跳票？郭智輝肯定回覆，「不會跳票」，但他也坦言，不確定因素就是數據中心，當初供電規劃上可能估計只有3、4個，「如果突然間來10個大型數據中心」，雖供給還是夠，但用電需求突然間飆升到非常高的話，存量就不會那麼充裕，假設萬一有1、2台機組突然間「不舒服」的話，「那就完蛋了，那就真的會大停電」。

郭智輝坦言，如果有更多數據中心進來台灣，然後台灣都無法新蓋電廠，又不肯進行深度節電的工作，那就會「非常危險」，就有可能跳電。

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