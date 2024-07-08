最常見租屋糾紛！逾5成遇到租金支出無法報稅

內政部不動產資訊平台發布2023年住宅需求動向調查。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕根據內政部不動產資訊平台最新發布的2023年住宅需求動向調查，調查對象主要是租金補貼申請戶，租屋族較常遇到租屋糾紛，其中以租金支出無法申報所得扣除的比重最高、約57.6%，第2、3名則分別為戶籍無法遷入、遭到任意漲租，占比分別為15.4%、13.8%。

若細看六都的三類租屋糾紛，其中台南市、高雄市的租屋族最常遇到租金支出無法申報所得，比重各約61.2%、58.8%；而戶籍無法遷入則以台北市租屋族較常遇到、占比約21.1%，新北市第二高、約15.1%。至於任意漲租則以雙北市的占比為前兩高，台北市約16.8%、新北市約16.3%。

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該報告也進一步調查社會住宅包租代管的現況，不願意加入的租屋族竟有高達34%擔心申請資料不能被妥善保密。而受訪租屋族中有56.5%的比率認為，包租代管應該要提供屋況較佳的物件。

進一步觀察受訪者對於申請社會住宅的意願，高達72.9%回答會去申請社宅；會去申請社宅的誘因前三名，依序為租金比市價便宜、占76%；離工作地點近、占39.7%；以及政府的出租住宅、約37.6%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然政府推出公益出租人的方案，補貼出租後的稅金與持有稅等等，不過還是有許多房東擔心稅務問題，寧願和房客先講好要不要報稅與要不要申請租金補貼，再決定是否租給房客。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，從租金補貼糾紛調查來看，前兩名雖然表面上南轅北轍，但實質卻是同時踩上房東稅務的痛腳，前者攸關房東的所得稅，後者涉及金額更龐大的土增稅、房地合一稅，房東妥協的機會更低，因此在高房價的北市最常發生，也間接形成包租代管裡面對於更佳物件條件的期待，同時也反映租金補貼戶對於社會住宅的偏好。

房市專家何世昌表示，租屋族在租賃市場仍屬弱勢，即使遇到不平等對待多選擇隱忍，尤其是租賃供給較為短缺的雙北市更是如此；雖然租屋族可以向主管機關檢舉房東違規事項，但擔憂走上這一步會面臨房東不續租的後果，因此租屋族權益難以申張。以目前現況來說，距離租屋正義仍有很長一段路要走。

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