板橋工人15樓作業死亡 勞動部：心肌梗塞非中暑

今日板橋發生工人於15樓作業死亡案，勞動部表示，該案為心肌梗塞而非中暑導致。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕今（8）日板橋工地發生工人15樓作業死亡案，職安署下午澄清表示，經派員檢查初步了解，該名勞工是發生因心肌梗塞昏倒在地，經送醫後不治身亡，並非外傳中暑導致，職安署已啟動職業災害勞工個案管理服務。

針對今日上午發生的勞工作業死亡案，職安署表示，當時狀況為該名勞工早上7點30分許上工，欲至R樓進行安裝窗框作業，在步出電梯時，發生因心肌梗塞昏倒在地，經送醫不治死亡。

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職安署強調，雇主應落實健康管理，掌握勞工身體狀況，並適當選配作業勞工，在勞工作業期間，隨時注意勞工的身體健康狀況，有任何疑義，可尋求醫師協助，並參考醫師建議，採取適當調配措施。

此外，勞工也應配合接受一般勞工體格檢查、定期健康檢查，有相關病史或狀況者，並應於事前告知雇主，以進行健康管理及適當的工作調配。

有鑑於入夏後持續高溫，職安署呼籲雇主，面對高溫氣候帶來的健康風險不容忽視，特別是勞工如有高血壓、心臟病、糖尿病、精神病、肝疾病、消化性潰瘍、內分泌失調、無汗症及腎疾病等症狀，服用影響體溫調節、抑制排汗、利尿劑等藥劑，或肥胖、妊娠、中高齡及高齡、近期缺乏熱暴露、曾經患熱疾病的勞工，因其身體循環及調節機能較差，更應隨時注意勞工的身體健康狀況，避免使其長時間從事高氣溫戶外作業。

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