穎崴Q2營收雙增 創歷年同期新高

穎崴董事長王嘉煌。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試介面廠穎崴（6515）今（8）日公布6月自結營收達4.29億元，月增20.79%、年增13.13%；第二季營收12.55億元，季增17.02%、年增23.52%；今年前上半年營收累計達23.28億元，年增15.01%。

穎崴表示，受惠AI、HPC相關訂單挹注，帶動第二季營收達12.55億元，季度、年度雙增，並創歷年同期新高。

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國際半導體產業協會（SEMI）最新數據指出，5奈米以下先進製程，在資料中心訓練、推論和生成式AI人工智慧技術推波助瀾下，2024年的產值可望成長13%。穎崴截至2024年5月最新統計，7奈米以下營收占比達73.3%，隨著先進製程持續推進，將為穎崴營運挹注成長動能。

根據TechInsights近期發布報告指出，記憶體市場也逐漸復甦中，企業迎接消費電子銷售旺季，半導體整體產能利用率預計下半年將突破80%。在AI、HPC帶動加上消費性電子復甦下，穎崴掌握此半導體景氣向上循環，持續與全球重要IC設計客戶合作新的開發案，在AI及手機客戶積極拉貨下，第三季有望持續成長。

穎崴於2022年成立永續推動小組，由董事長王嘉煌親自督導該小組的永續經營管理。王嘉煌表示，除了追求營運上獲利，更要積極關注環境永續、社會共榮、公司治理等議題，穎崴在永續議題上始終超前法令，並將於7月底揭露最新版2023年ESG永續報告書。

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