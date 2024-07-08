「新北館」登印度台灣形象展 朱惕之：爭取去紅鏈商機

新北市副市長朱惕之今天出席外貿協會在印度新德里舉辦的台灣形象展。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新德里報導〕新北市副市長朱惕之今天出席外貿協會在印度新德里舉辦的台灣形象展，透過設置「新北館」展位增加電動車、電競、資通訊、製造、醫療器材等新北在地廠商的國際能見度，同時拓展印度內需市場，後續還將率團前進土耳其爭取商機。

此次共有20家總部位於新北市的廠商登上新德里台灣形象展，朱惕之表示，印度為全球第1大人口國，具有豐沛人力資源與龐大消費市場，印度官方自2015年持續推動印度製造、數位印度、技能印度等政策，致力提升印度製造業投資環境，推展數位化基礎建設及人力技能培訓，並將政策範圍涵蓋至汽車及其零組件、資通訊、電子設備及醫療保健等產業。

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朱惕之觀察，近年印度與台灣的貿易在總體經濟逆境中大幅成長，雙邊合作勢在必行，隨著印度逐步排除中國供應鏈，現在正是雙方強化合作的最佳時機，新北市為擁有30萬企業的工商大都市，在資通訊、電子與製造、醫療器材等領域發展，對於廠商佈局印度有相對的優勢，相信新北企業也會是印度城市發展的一大助力。

「新北館」瞄準印度產業需求和綠色轉型商機，展出新北市具代表性的尖端技術與創新產品，如電競有芊迅科技的全方位電競裝備；汽車產業有中探針及瑞新電子的電動車充電和電子鎖解決方案；智慧醫療有北之特樂銀、倍思親和環海科技的醫療照護器材，智慧應用有威剛科技、昇詠、鈞鐸科技的AI存儲、電力、通訊及自助服務解決方案。

在資通訊技術方面，有微星科技和捷創的筆記型電腦；化學方面包含聖元創新環保合成印刷紙、禾新精密科技的特殊化學材料，另有涵蓋電子與電機的精密製造，如享曆工業、道德煜、凱恩喜等塑膠、五金模具的設計製造，以及世如金屬電子現金箱、台溢實業真空冷凍乾燥機、原林電子高壓變壓器、羽眾實業攜帶式震動計。

新北市經發局長何怡明表示，新北市自2022年起導入「國際參展」模式，今年更首次跨區域整合拓銷版圖，瞄準印度和土耳其的重要市場地位，透過「印度參展團」和「土耳其拓銷團」，幫助新北企業開拓當地市場，實現效益雙倍加成。

經發局強調，此次「新北館」結合團隊能量，除了是本次唯一組團參與盛會的地方政府，更以多樣化且技術領先的產品，吸引眾多現場買家停駐洽商，盼促成更多國際合作商機，同時，經發局也藉由新北館的設置，加強新北城市訊息曝光，讓海外企業認識新北優越的投資環境與產業優勢，提升城市國際能見度。

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