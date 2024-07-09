AI伺服器大廠廣達（2382）6月營收1113.18億元，月增9.9%、年增23.4%，創19個月新高。

（資料照）

1.AI伺服器大廠廣達（2382）6月營收1113.18億元，月增9.9%、年增23.4%，創19個月新高；第2季營收3099.54億元，季增19.79%、年增26.48%，為17年同期新高；上半年累計營收5688.94億元、年增11.28%。

AI伺服器方面，廣達已經受到北美客戶追加輝達Blackwell伺服器訂單，營運團隊預估第3季的AI機種將受惠於料況繼續改善，出貨表現會優於第2季，也將開始出貨輝達GB200機種，全年此領域營收將佔整體伺服器事業的5成以上，帶動伺服器事業強勁成長雙位數百分比。

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2.台股週一（8日）開盤小跌5.95點，以2萬3550.64點開出，隨著台積電（2330）買盤點火，一路飆上1050元新高，加上聯發科（2454）、鴻海（2317）也一路飆高，電金權值攻勢再起，指數快速拉升，盤中大漲逾450點，觸及2萬4011點新高。不過尾盤台積電漲勢收斂，加上傳產走弱下，終場指數漲321.56點，收2萬3878.15點。

3.滙豐（HSBC）報告指出，由於需求強勁、紅海運輸中斷和港口壅堵，貨櫃即期運價預計將持續走高到至少第3季末，基於近期內即期運價上漲，預計將提升第2、第3季的獲利能力，喊買長榮（2603）。

4.伺服器主板龍頭廠英業達（2356）6月營收509.3億元，月減2.4%、年增6.7%；第2季營收1541.58億元，季增18.08%、年增17.09%，創歷史單季新高；上半年營收累計達2846.64億元、年增12.49%。

5.受客戶端半年度庫存盤點影響，國巨（2327）公告 6月營收100.04億元、月減6.6%、年增14.0%；國巨展望第三季，認為客戶庫存轉趨健康，對後市持審慎樂觀態度。

6.緯創（3231）6月營收887.87億元，月增11.7%、年增9.5%；第2季營收2409.31億元，季增0.66%、年增16.09%；上半年累計營收達到4791.59億元、年增14.48%。

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