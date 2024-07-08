忘掉市場「7巨頭」！美分析師：應加進台積電成「驚奇8」

分析師德魯里說，台積電的長期軌跡好到無法忽視。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國投資諮詢公司「彩衣傻瓜」（The Motley Fool）分析師德魯里（Keithen Drury）指出，儘管CNBC投資專家Jim Cramer提出在股市上最具主導地位的「7巨頭」（Magnificent Seven）一詞，但實應加入台積電成為「驚奇8」（Incredible Eight），因為沒有台積電，7巨頭將看起來不一樣。

股市7巨頭為：微軟、蘋果、輝達、Alphabet、亞馬遜、Meta與特斯拉。德魯里說，事實上台積電已以9000億美元市值超越特斯拉的5850億美元，成為美國交易所第7大上市公司。

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儘管台積電沒有透露顧客名單，然而7巨頭中的每一個成員不是台積電的直接，就是間接客戶，這是很有利的地位，投資台積電讓投資人有機會從7巨頭所有的科技創心中獲益。

他指出，台積電即將迎來兩大順風。首先是蘋果宣佈推出生成式人工智慧（AI）模型Apple Intelligence，其最新款iPhone已採用該技術。蘋果是台積電最大客戶，過去3年蘋果佔台積電營收4分之1，因此如果蘋果此舉引發產品升級週期，台積電將獲益巨大。

其次是AI也開始嶄露頭角，預計未來5年AI相關硬體的年均複合成長率（CAGR）將達50%，果真如此，預期該部份將佔台積電總營收20%。AI部份的大規模成長剛起步，因此在大幅增長發生前進入市場至關重要。

他說，這兩個因素使分析師相信，在可預見的未來，營收將以年均複合成長率15%至20%的速度上升。很少有公司能長期實現這樣的成長，但台積電有很好的形勢達成該目標，「因此我認為現在是買進並長期持有的最佳個股之一」。

德魯里警告，台積電的股價並不便宜，其前瞻性本益比為28倍，然而考慮到其他7巨頭的交易本益比高出許多，台積電的股價仍是合理的。

他補充，「台積電的長期軌跡好到無法忽視，每位投資人應考慮一些持股，雖然我不知道是否『驚奇8』將成為趨勢，但『7巨頭』名單加入台積電是合乎道理的」。

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