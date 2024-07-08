台南必吃薑汁醬油膏番茄 7-ELEVEN首次開賣

7-ELEVEN歡慶台灣第7000店開幕，聯手台南晶英酒店端府城道地小吃，開賣薑汁醬油膏番茄，以及台南老牌名店小吃。 （7-ELEVEN提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕7-ELEVEN歡慶台灣第7000店開幕，聯手台南晶英酒店端府城道地小吃，開賣薑汁醬油膏番茄，以及台南老牌名店小吃。

響應「台南建城400年」紀念活動，7-ELEVEN自7月10日起以「在地小吃」、「必買伴手禮」兩大主題企劃一系列鮮食、甜點、飲品超過15款商品。

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並在店內打造主題商品專區、推出全店優惠活動，讓消費者在全台7-ELEVEN都能體驗到台南獨特的飲食文化魅力，預計將帶動相關類別業績雙位數成長。

7-ELEVEN觀察到「台式小吃」貼近民眾日常，本次與台南晶英酒店合作，從府城經典早正餐菜單中取材，由五星級主廚親自指導開發多款台南味的經典美食。

其中以台南小吃代表之一的「肉燥」做為靈感，開發出超商版「府城肉燥米糕飯糰」、「府城肉燥米糕」，及「府城透抽炒意麵」。

特別的是，7-ELEVEN首度開賣到南部必吃的「薑汁醬油膏番茄」，嚴選鮮切在地牛番茄，由晶英主廚特調「薑汁醬油膏」鹹甜回甘帶點微辣薑味，冰涼可口彷彿置身冰果室。

還有在地芒果製成的3款甜點「芒果卡士達布雪」、「愛文芒果閃電泡芙」、「愛文芒果慕斯杯」。

為歡慶第7000家7-ELEVEN「首府門市」全新里程碑，7-ELEVEN蒐整歷代經典制服，製成超萌縮小版「經典制服造型購物袋icash2.0」。

共6代制服陪民眾回味過去穿梭至今，每款450元，共6款全台門市限量開賣。

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