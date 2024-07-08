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臻鼎6月營收年增31.84％ 看好下半年營運

2024/07/08 15:56

全球PCB龍頭臻鼎-KY公布6月合併營收為107.15億元，月增0.71%，年增31.84%，續創歷年同期次高。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）公布6月合併營收為107.15億元，月增0.71%，年增31.84%，續創歷年同期次高，臻鼎第二季營收324.11億元，年增37.70%，亦為歷年同期次高，累計上半年營收達649.22億元，年增17.86%。

臻鼎表示，6月營收持續大幅年增，四大產品應用，包含行動通訊、電腦消費、車載 /伺服器/基地台與IC載板皆分別年增雙位數，其中車載/伺服器/基地台與IC載板營收雙雙創下單月歷史新高，顯示公司在相關領域的策略佈局逐步展現成效。整體而言， 第二季營收在傳統淡季之中年增37.70%，優於公司先前預期。

隨著第三季進入傳統旺季，臻鼎預期客戶新品備貨需求將推升營收與產能利用率向上攀升，同時IC載板、伺服器、車載相關訂單亦陸續貢獻營收，整體下半年營運表現將明顯優於上半年。

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