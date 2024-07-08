上半年商用不動產交易額658億元 年減1成

國內外科技業需求持續擴大，有機會帶動工業與商業不動產租賃需求。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕投資買盤成商用不動產購買主力。根據商仲業者統計，單筆交易額3億元以上的大型商用不動產、今年上半年累積達658億元，較去年同期、年減約1成。

根據第一太平戴維斯統計，第二季商用不動產成交額約249億元，季減56%、年減39%，主因是去年受到REITs新光1號標售案墊高基期影響。進一步觀察上半年商用不動產成交類型，以辦公室為大宗、交易總額約237億元、占整體交易額比重約36%，買家則以投資型買盤為主，其中單筆金額最高交易案為北市仁愛路芙蓉大樓部分產權交易案，總額達131億元，換算每坪土地單價高達1526萬元，預期將進一步整合其它產權，之後透過重建方式蓋全新豪宅。

請繼續往下閱讀...

而工業廠房則是交易額第二大的類型、交易總額約175億元，其中最大筆交易為怡華實業以31億元購入新北市五股台灣理研工業舊廠；工業廠辦交易也相當熱絡，總金額為149億元，排名第三，而且中小型廠辦交易表現活絡，以科技業、製造業或餐飲零售等自用買方為主，大多購置單筆規模4至6億元的廠辦。

丁玟甄表示，今年上半年商用不動產市場中，最積極的買方為建商，投入金額達213億元，藉由購置舊大樓補充市中心的土地庫存。科技業為第二大買方，投入總額為162億元。

建商補庫存 上半年砸670億買地

至於，上半年土地交易總額已達938億元，年增幅高達94%，光是建商上半年便貢獻670億元，年增幅達1.2倍。第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，今年以來台灣經濟表現強勁，科技產業的實力也備受國際肯定，日前舉辦Computex期間，國際大廠紛紛表達在台灣擴大布局決心，包括輝達、AMD皆表示計畫在台設立AI 研發中心，亞馬遜AWS與蘋果也公布在台灣建置大型資料中心的計畫，國內外科技業需求持續擴大，有機會帶動工業不動產租賃需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法