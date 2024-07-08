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威剛6月營收近11個月新低 上半年年增近5成

2024/07/08 15:29

威剛董事長陳立白對整體記憶體市況仍維持多頭看法。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠威剛今公告6月合併營收為29.54億元，雖為近11個月新低，月減8.4%，但年成長29.38%；第二季合併營收100.29億元，較上季108.8億元下滑7.82%，年增46.07%；今年上半年累計合併營收209.1億元，較去年同期增加48.56%。

威剛董事長陳立白對整體記憶體市況仍維持多頭看法，他預期，現貨市場短期性庫存去化結束後，現貨價將重回上升軌道，與合約價同步一路走揚。

陳立白進一步指出，目前上游原廠對價格態度仍相當正向積極，產能配置以毛利率最高的HBM優先配置，其次是一般用途的DDR5與DDR4，資本支出也以獲利為導向，因此短期現貨價干擾並不影響第三季的DRAM與NAND Flash合約價持續穩定向上。

同時，他認為，近期部分DRAM現貨價已開始止跌回升，看好在短期現貨市場整理後，公司出貨動能也將隨著下半年傳統旺季，回歸繼續成長的軌道。

以營收結構而言，威剛6月DRAM模組營收比重為50.95%，第二大產品線SSD營收貢獻達27.29%，記憶卡、隨身碟及其他產品為21.76%。第二季DRAM模組營收占比48.06%，SSD為24.82%，記憶卡、隨身碟及其他產品占比27.12%。

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