中國搶貨櫃瘋狂傾銷海外 韓商找不到空箱爆發「貨櫃之亂」

韓媒報導，中國將商品大舉傾銷海外，瘋狂搶貨櫃，導致韓國出口商不僅要承受海運費暴漲，現在連貨櫃空箱都搶不到，造成出口延遲。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒報導，中國出口在本國無法消化的庫存商品，大舉傾銷海外，貨櫃船舶、倉儲和運輸貨物的貨櫃全向中國傾斜，導致韓國出口商正經歷雙重打擊，不僅要承受海運運費暴漲，現在連貨櫃空箱都搶不到，造成出口延遲。

南韓《朝鮮日報》報導，今年8月美國上調對中關稅之前，美國進口商透過中企阿里、Temu等囤積低價中國產品，加上中國大舉出口在本國無法消化的庫存商品，海運和物流業都受到中國出口傾銷的影響。

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報導指出，由於貨櫃船舶、倉儲和運輸貨物的貨櫃向中國傾斜的現象加劇，韓國各地出現貨櫃之亂。1家貨運企業從釜山出發前往紐約港的兩個40呎櫃契約，在上月底出港一週前被取消，即使他們抗議並宣稱「1個月前就預訂」，船運公司仍以「沒有貨櫃，無可奈何」回應。

這家貨運企業相關人士還透露，有的甚至在出港前2天被取消，造成交貨期延遲和損失，而且冷藏和冷凍貨櫃根本無法拿到；一家中小企業也因缺乏貨櫃，原定於上月第二週出港的貨物無限期延後。

南韓聖潔大學全球物流系教授全俊宇（音譯）指出，貨櫃應該按照船舶航線在世界各地進行流通，但隨著貨櫃集中到中國至美國的航線上，出現貨櫃租金暴漲，其他地區也受到波及。也就是說，即使海運運費暴漲，廠商想承受高運價發貨，也沒有裝載貨物的貨櫃。

報導提及，一般狀況下，貨櫃船在中國裝滿80%，從美國回來時裝載50%，在釜山港等地會卸下空貨櫃。最近，船舶乾脆不經釜山港，只往返中國和美國的情況越來越多，造成韓國廠商很難拿到空貨櫃。

一家物流企業相關人士指出，平常大都在釜山找空櫃，最近要到京畿義王、全南光陽和仁川，好不容易才能找到貨櫃。韓國國際物流士協會會長具教勳（音譯）坦言，目前將貨櫃租給船運公司的全球主要公司，手上的空貨櫃存量不到1%。

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