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緯創6月、Q2與上半年業績 皆創歷史同期次高

2024/07/08 15:06

緯創6月營收887.87億元，月增11.7%、年增9.5%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）6月營收887.87億元，月增11.7%、年增9.5%；第2季營收2409.31億元，季增0.66%、年增16.09%；上半年累計營收達到4791.59億元、年增14.48%，3項數字皆創歷史同期次高。

緯創6月筆電出貨180萬台，月增5.88%、年增5.88%；桌機出貨80萬台，月對月持平、年減5.88%；顯示器出貨90萬台，月增12.5%、年增5.88%。

緯創第2季筆電出貨510萬台，季增10.86%、年增30.76%；桌機出貨230萬台，季對季持平、年增21.05%；顯示器出貨250萬台，季增6.38%、年減1.96%。

緯創營運團隊表示，今年第2季已無認列蘋果產品營收，但業績表現仍能取得歷史同期次高，顯示旗下通用型、AI伺服器業務持續發揮綜效，目前評估第3季筆電可望季對季持平或小幅成長，桌機季增雙位數百分比，顯示器持平。

緯創提到，第2季的AI、通用型伺服器營收皆較首季成長雙位數百分比，AI機種在第3季可望取得季增雙位數百分比的業績表現，通用型伺服器則是季對季持平或小幅成長，今年逐月成長、全年增長3位數百分比的看法與趨勢皆沒有改變。

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