產險服務數位化 新型專利與發明專利成新戰場

產險業針對車禍事故，強調24小時服務及快速抵達現場，需要專利技術支援（產險業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣地狹車多，車禍事故發生機率高，車禍事故後的車險理賠服務成為各家業者比拚的重心，新安東京海上產險指出，產險公司紛紛導入數位科技，讓事故後的服務更貼近消費者需求，為此，各公司積極研發創新服務，該公司去年新取得4項專利，今年更已取得5項專利。

新安東京海上產險指出，該公司針對車禍事故的服務，強調24小時服務及快速抵達現場，其事故現場導引系統獲得發明專利，提供的車險服務中，包括自動化客服平台、人員派遣系統、自動分案系統、事故現場導引系統、理賠輔助決策系統、汽機車險車廠理賠申請及理賠進度通知系統等7項功能，均取得新型專利。

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新安東京海上產險指出，事故現場如果是在偏遠的地區、或是消費者不想等產險公司派人到現場服務，除了通報警察以外，一般的作法就是消費者自己要想辦法保全現場的跡證，例如使用手機的照相錄影功能，多拍幾張事故現場照片，等事後再向產險公司通報出險。新安東京海上產險研發了一套事故現場導引系統，讓客戶能夠利用智慧型手機或平板等電子設備開啟服務流程，協助消費者自助存證/上傳、視訊遠端引導。

南山產險指出，該公司的理賠服務，則是運用7項保險科技專利，領先業界推出「一通電話、30分鐘內啟動理賠」服務，保戶一通電話即啟動理賠，理賠人員則快速接手損失估價、肇責查證、和解作業、理賠付款等後續，並在過程中主動通知，讓保戶安心掌握理賠處理進度。

近年產險業積極研發新技術、新專利多有斬獲，根據產險業統計，截至今年4月，整體業界的專利數合計超過120項，包括富邦產險、國泰產險28項、新安東京海上、南山產險、台產、明台、中信產、和泰產險等業者均有專利進帳。

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