台灣製鞋、紡織智慧解決方案 搶攻印度製造商機

紡拓會與印度紡織工業聯合會（CITI）在台灣形象展簽訂合作備忘錄（MOU）。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新德里報導〕經濟部國際貿易署推動「智慧機械海外推廣計畫」，由外貿協會集結製鞋機、紡織機等13家上中下游供應鏈，以異業結盟方式，於「2024印度台灣形象展」釋出台灣在製鞋、紡織製程的智慧高效解決方案等多項應用，搶攻印度龐大商機。

印度總理莫迪（Narendra Modi）今年6月宣布展開第3任期，更在Ｘ社群媒體向台灣總統賴清德傳達期待雙邊緊密合作之意。在外貿協會牽線下，紡拓會與印度紡織工業聯合會（CITI）在台灣形象展簽訂合作備忘錄（MOU）。

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貿易署署長江文若表示，印度目前為全球第2大的鞋類、紡織品製造國，隨著全球供應鏈「中國+1」政策發酵下，印度成為供應鏈移轉布局的新生產基地，加上14億人口的內需市場，更是台灣民生化工相關產品的重要拓銷市場之一、貿易署推出異業聯盟、產業鏈結新興市場等作法，鎖定機械、製鞋、紡織等產業共同行銷推廣。

外貿協會透過在新德里舉辦印度台灣形象展，以「智慧製造」推廣台灣先進鞋機、紡織機械等優勢產業形象，透過異業合作方式共同推展台灣上中下游強大供應鏈，以智慧自動化、永續為主題，主打貼近印度廣大人口需求的民生產業機械，除了滿足印度龐大的製造業商機，亦協助印度買主達成「印度製造」政策願景。

紡拓會此次集結天崗、葉興、鴻綺、川奇、大東樹脂5家製鞋機械，以及流亞、東陽、東庚、福盈、永光、興承6家紡織機械等共計13家企業，於展覽中帶來智慧化、低碳化的一條龍解決方案，吸引印度紡織工業聯合會、印度紡織協會（TAI）、印度鞋業工業聯合會（CIFI）、亞格拉鞋類製造商和出口商會（AFMEC）、印度鞋類零件製造商協會（IFCOMA）、德印度塑膠聚合物機械協會（German Indian Plastics & Polymers E.V. Association）等6個印度主要公協會參觀洽談。

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