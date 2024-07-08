「薪」情很好 ! 美AI工程師年薪逾970萬

美國科技公司正在削減某些領域的成本，但將支出集中在AI發展上。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一樣都是工程師，只要職稱加上「AI」，「薪」情大不同。根據薪資數據網站Levels.fyi資料，截至2024年4月，美國AI工程師平均年薪近30萬美元（約新台幣973萬元），其他軟體技術工程師則比AI工程師少約10萬美元（約新台幣324萬元）。

綜合外媒報導，美國科技公司正在削減某些領域的成本，將支出集中在AI領域；因此，AI工程師和研究人員仍可獲得高薪。Google、微軟、蘋果和Meta、亞馬遜等5大科技廠的AI工程師薪酬都不錯。

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根據Levels.fyi數據顯示，Google的AI工程師平均年薪約為25.4萬美元（約新台幣824萬），資深者年薪至少為30萬美元，最高可達70萬美元（約新台幣2271萬）或更多，包括現金和股權。

蘋果工程師的資歷等級從3級開始，3級的AI工程師年薪約20萬至25萬美元（約新台幣648-811萬）。根據Levels.fyi報導，具有多年經驗的4級和5級工程師最高可達33萬至50萬美元（約新台幣1070萬-1622萬），每年的股權獎勵經常超過10萬美元。

至於Meta的軟體工程師也從3級開始、最高為8級。Meta最近為AI或機器學習工程師提供的職位都是4級或以上開始，整體年薪中位數約為36萬477美元（約新台幣11萬）。7級和8級工程師年薪為150萬至200萬美元（約新台幣4866萬-6489萬）不等，但只有一小部分工程師達到這個水準。

亞馬遜的機器學習和AI工程師的年薪最高約為30萬美元，其中包括約20萬美元現金和12萬美元的股權，最資深工程師年薪約35至50萬美元（約新台幣1135-1622萬）。

數據科學家Alina Kolesnikova在1份報告中指出，市場重視AI技能，願意為這些AI技能支付較優的薪資。

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