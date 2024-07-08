名師解盤》黃文清：權值股扮要角 關注大立光法說

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

今天指數再度大漲，盤中一度看到2萬4000點的整數關卡，尤其這一波最強勢的權值股，包括像台積電（2330）、鴻海（2317），乃至於廣達（2382）以及技嘉（2376）等等這些權值股都大漲的情況之下，使得今天的指數動得非常快，尤其資金又非常集中在這一波的AI（人工智慧），包括晶圓代工先進製造，以及AI伺服器，所以權值股動員的情況下，有一些中小型的個股出現獲利回吐的賣壓。

展望後市，實際上這一次AI的行情，或者說我們在講AI到底能走多久，我們在看這些AI相關的商機，到目前為止都還是在軟硬體製造、AI伺服器這邊的基礎建設，在上游的先進製造、先進封裝的設備，甚至高頻寬記憶體（HBM）乃至於散熱，以及相關的AI伺服器以及零組件，這個其實都是整體大家在看接下來下半年營運成長的重點。

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搭配最近公布了6月營收，以及接下來要展開的7月份財報以及法說的預期，當然大家還是給予相關AI概念的族群，還是給予高度的期待，這當中包括低基期的蘋概股，這禮拜大立光（3008）要開法說，乃至於南亞科（2408）也開法說，甚至下禮拜台積電在星期四（18日）下午的法說會的內容，都有關這一波的行情持續走升與否一個重要的指標公司。原則上，走進旺季的一個效應，乃至於大家對AI相關高速運算的需求，搭配的業績題材，對於7月份來說，整體相關AI概念的族群，確實是有機會持續的發酵。

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