一帶一路新苦主！寮國陷中國債務泥沼、瀕臨違約

中寮鐵路耗資約60億美元，導致寮國背負龐大債務。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼斯里蘭卡及巴基斯坦等一帶一路國家，深陷中國債務陷阱爆發危機之後，寮國將成為中國債務陷阱新苦主。港媒披露，寮國債務總額占其GDP的108%，中國是寮國最大的債權國，約占寮國105億美元政府外債的一半，在債臺高築下，已經瀕臨違約狀態。

在一帶一路提供數十億元美元融資下，寮國耗資約60億美元建造中寮鐵路，如今成為嚴重的債務負擔。《南華早報》報導，儘管許多人認為這條鐵路是直接連接世界第二大經濟體與東南亞基礎設施建設的開端，卻引發外界對寮國債務攀升的擔憂。

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報導指出，寮國去年的外債償還金額高達9.5億美元，導致該國延期償還本金和利息6.7億美元。中國則是寮國最大的債權國，約占寮國105億美元政府外債的一半。截至去年底，寮國債務總額為 138 億美元，相當GDP的 108%。

由於寮國債務負擔沉重，還款困難。中國聲稱，正在幫助寮國減輕其巨額債務負擔，希望進一步延後還款，防止寮國債務違約。

中國外交部發言人以書面方式答覆南華早報，強調北京與寮國等發展中國家開展了「互利合作」模式，支持經濟社會發展，並稱「我們一直盡力幫助相關國家減輕債務負擔」。

中國一帶一路債務陷阱外交，害慘不少發展中國家，其中最慘烈的就是斯里蘭卡，斯國在2022年爆發債務違約，迄今經濟尚未恢復生機；為免除部分債務，斯里蘭卡還將深水港-漢班托塔港（Port of Hambantota）營運權交給中國99年。至於巴基斯坦也因中巴經濟走廊付出高昂代價，為巴國帶來沉重債務負擔，淪為一帶一路苦主。

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