AI新品開始出貨，勤凱6月營收1.21億元，圖為董事長曾聰乙（左）與副董事長莊淑媛（右）。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕導電漿大廠勤凱（4760）今日公告6月營收1.21億元、年增達19.1%。勤凱指出，6月營收較5月略微下滑，主要是國際銀價飆高，銀漿客戶下單趨緩，但總體出貨量增加；累計上半年營收達6.33億元，第二季營收及上半年營收年增率均超過二成以上，展望下半年則靜待AI PC換機潮，期許繳出更好的營運成績單。

勤凱副董莊淑媛證實，AI零組件所需特殊電子漿料已獲得客戶認證通過，且6月開始出貨，將有助下半年營運表現；她認為，AI興起對於新產品、新材料的需求旺盛，有關AI零組件所需特殊電子漿料或低碳製程材料，終端客戶認證階段後，近期開始出貨，雖然初期數量不多，但一旦開始採用，將是未來營運成長的重要基礎。

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此次，勤凱深耕多時的先進玻璃基板封裝TGV（Through Glass Via）材料也有具體進展，莊淑媛指出，與TGV供應商開始展開規畫與合作，預計市場將在1-2年內發酵，是切入半導體封裝應用的關鍵里程碑。

至於被動元件方面，勤凱認為產業已有好轉跡象，日本村田製作所等國際被動元件大廠已陸續拉升稼動率，部分已達80%~85%，將有利下半年展望，村田強調手機、車用等終端領域都出現復甦，訂單出貨比已突破1，國際大廠展望正向，是產業復甦的明確訊號。

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