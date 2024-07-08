台灣形象展再登新德里 120家業者力爭商機

外貿協會舉辦的「台灣形象展」繼去年在印度孟買舉辦之後，今睽違5年重返首都新德里。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新德里報導〕外貿協會舉辦的「台灣形象展」繼去年在印度孟買舉辦之後，今睽違5年重返首都新德里，攜手經濟部國際貿易署率領120家台灣企業參展，貿協董事長黃志芳開幕典禮致詞時表示，在台灣AI實力的助攻之下，雙方將共同在全球製造業樹立新的里程碑。

台灣形象展作為重要的經貿文化交流旗艦平台，此次揮軍新建成的新德里國際展覽中心，包括印度密索藍邦（Mizoram）州長Lalduhawma Odisha、國會議員Sujeet Kumar、印度商工總會電子製造與能源儲存委員會主席Manish Sharma、印度電子產業協會秘書長Rajoo Goel，以及當地數名司長級官員，協同我國駐印度代表處大使葛葆萱與重要台商領袖等皆受邀出席開幕典禮。

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黃志芳指出，印度自2018年以來在全球製造業中崛起，提供符合國際趨勢的相關服務，成為熱門的區域製造中心，而台灣在國際半導體產業鏈中佔有重要地位，為加強供應鏈的韌性，台系業者也即將與印度廠商合作建立晶圓廠，契合印度官方推動的「印度製造」目標，台灣業者也同時響應「數位印度」和「智慧城市」的倡議。

貿易署署長江文若指出，印度目前為全球第2大的鞋類、紡織品製造國，隨著全球知名品牌的「中國+1」政策發酵，印度成為供應鏈移轉與重點布局的生產基地，貿易署今年推動「異業結盟、產業鏈結新興市場」的創新作法，整合石化、機械、 紡織等產業共同行銷與推廣，在本次形象展由外貿協會及紡拓會成立「智慧製造形象館」及「永續創新紡織專區」，集結上中下游供應鏈企業，展出我國在石化、製鞋、紡織製程的多項智慧高效解決方案，搶攻印度龐大商機。

貿協統計，今年在新德里舉辦的展會面積5100平方公尺，較去年的孟買展會成長約1.6倍，參展企業在數量上幾乎回到疫情前的水準，此次自中央部會乃至於縣市政府，甚至產業公協會紛紛組團共襄盛舉設立亮點展區，可見對印度市場高度重視， 例如觀光署由駐新加坡辦事處推廣台灣觀光，台北市電腦公會則帶領會員企業展示高科技智慧解決方案、智慧物聯網（AIoT）等相關產品 。

此外，外貿協會也於今日辦理「台日拓展印度市場商機研討會與洽談會」，邀請日本貿易振興機構（JETRO）新德里事務所、大型日本商社住友及丸紅、日商國際牌（Panasonic），及台灣台達電（2330）與其昜電動車，共同探討在印度的合作機會，企業媒合會也重點聚焦電子、智慧移動、智慧製造產業，探尋台、日、印商三方合作契機。

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