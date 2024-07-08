中信銀再砍信用卡回饋 50萬持卡人最後200元加碼金全面取消

中國信託英雄聯盟卡全面取消指定通路回饋，先前的授權卡面也早已停止發行（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕2024年下半年後，各大發卡行持續緊縮刷卡回饋，最大發卡行中信銀行更是揮大刀不手軟。該行過去3年被遊戲玩家視為必備、發卡量達50萬卡的「英雄聯盟卡」，今年初甫將「指定通路回饋」由10%大砍至3%、每月上限200元，但自7月起，該加碼回饋全面取消，僅剩一般消費1%、國外實體商店最高2.5%的基本回饋。

不僅如此，中信銀去年底甫搶下首張外送聯名卡「foodpanda聯名卡」，Uber Eats在今年5月，宣布併購foodpanda台灣外送事業，中信銀雖強調聯名卡各項權益不受影響，但該卡原本在6月30日前，最高回饋8%「胖達幣」，7月起也進一步縮減至5%，加碼的4%每戶每月回饋上限150元，且中信銀設定每月胖達幣總回饋上限250萬元。

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最讓持卡人震驚的，是中信銀3年前鎖定遊戲玩家打造的「英雄聯盟卡」，上市初期以多款遊戲人物角色卡面吸引玩家申辦，但今年初已停止發行原英雄聯盟授權卡面，並且自7月起，將原本是該卡「專屬優惠」的信用卡「指定通路優惠」全面取消，僅有國內外一般消費1%、國外實體商店消費最高2.5%的基本回饋。

英雄聯盟聯名卡2020年推出，該卡上市初期，提供持卡人指定遊戲、影音、數位購票、動漫等數位通路，「無門檻」最高10%現金回饋，每月上限300元，2022年起增加每月需「新增一般消費」達3000元，才拿得到10%回饋；今年初將10%大砍至3%，同樣每月需新增消費至3000元才有回饋，且每月上限200元，但7月起，這最後的200元也遭取消。

至於目前英雄聯盟卡「撐場」的日韓泰新海外實體消費加碼至5%回饋，每月限量1500名、每人上限300元，持卡人需「搶登錄」，搶到才有加碼。

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