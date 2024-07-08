股匯同飆！台股登上24000點 新台幣勁揚近1角 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會9月降息預期升溫，台北股匯週一同步大漲，其中，台股狂飆逾400點，一度站上24000點，續創新猷，新台幣兌美元匯率勁揚近1角，中午暫時收在32.401元、升值7.4分，台北外匯經紀公司成交量7.23億美元。

美國上週五公佈非農就業報告，新增就業人數下滑，失業率略為升高至4.1%，美勞動市場放緩，加上先前通膨也有降溫跡象，增強市場對於聯準會9月降息預期。

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根據芝商所FedWatch工具，期貨投資人預測9月降息機率超過7成，使美國四大指數上週五全數收紅，美債、美元指數下滑，本週市場聚焦Fed主席鮑爾兩會的聽證會。

台股今日一早由權值股與金融股帶領，大盤指數飆逾400點，最高來到24011.64點，再度寫下台股新高紀錄。外資熱錢續湧入，也推升台幣匯價盤中一度升破32.4元，最高觸及32.395元。

觀察主要亞幣走勢，隨美元回落，人民幣、日圓也都鬆口氣，其中，日圓兌美元匯率今早最高來到160.26，逾1週高點；人民幣在岸價也在7.27前止跌，目前守穩在7.269兑1美元。

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