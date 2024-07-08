2024外籍人士最負擔得起的國家出爐！越南5優勢蟬聯4連霸（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南連4年蟬聯外籍人士最負擔得起的國家，根據研究顯示，越南不僅在房價、生活成本或可支配家庭收入，讓外籍人士感到滿意，且其薪水與工作滿意度也大幅勝出，調查顯示，年總收入達到或超過15萬美元（約新台幣487萬元）的人，幾乎是全球平均水平的2倍。

CNBC報導，根據2024 年 InterNations 的1項研究，越南連續4年成為世界上外籍人士最負擔得起的國家，在個人財務方面在53個目的地中排名第1。

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對於個人財務指數，InterNations要求受訪者在3個方面對他們的個人滿意度進行排名：整體生活成本、對財務狀況的滿意度以及可支配家庭收入是否足以過上舒適的生活。

外籍人士認為最適合個人財務的前10大目的地，依序為越南、哥倫比亞、印尼、巴拿馬、菲律賓、印度、墨西哥、泰國、巴西與中國。

亞洲國家在今年的榜單中佔據主導地位，在前 10 名中佔據了 6 個席位，而東南亞尤其突出，越南、印尼、菲律賓和泰國均躋身前10名。

InterNations 首席行銷長 Kathrin Chudoba表示，在這4個國家中，住房是1大優勢，泰國排名第1，越南排名第2，菲律賓排名第5，印尼排名第8。大多數外籍人士都認為，找到住房很容易，而且他們對住房的負擔得起感到滿意。

在受訪的居住在越南的外籍人士中，86%的人對越南的生活成本表示滿意，這是全球平均水平40%的2倍多，65%的越南受訪者表示，他們對自己的財務狀況感到滿意，而全球這一比例為54%。

此外，調查顯示，68%的受訪者表示，他們的可支配家庭收入，足以過上舒適的生活，而全球這一比例為41%。

越南不僅生活成本低，而且外籍人士的薪水往往更高。據 InterNations 稱，「年總收入達到或超過15萬美元的人，幾乎是全球平均水平的2倍。

此外，該國外籍人士的整體工作滿意度也非常高。Chudoba表示，由於這一因素，越南從去年的第24位躍升至2024年的第 3位。

報告稱，總體而言，越南「工作與生活的平衡勝過職業發展」。值得注意的是，越南外籍人口中只有不到一半（46%）從事全職工作，而全球平均為57%。大約21%的外籍人士從事兼職工作，約18%的外籍人士退休。

1位英國僑民在報告中表示，這裡的生活對我來說毫無壓力，與我的工作生活相比，這是一個美妙的改變，我的工作生活非常耗時且忙碌。

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