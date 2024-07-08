跨足人力市場，唯數娛樂推「Worky人力媒合APP」祭出百萬獎勵。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕國內餐飲服務業面臨缺工問題，唯數娛樂（6626）除深耕手機遊戲代理業務、電商平台外，今日更宣布跨入人力市場、推出「Worky人力媒合APP」。唯數娛樂指出，平台以「AI智能媒合」與「評價機制」為核心技術，顛覆傳統的招聘模式，更祭出「百萬評價之星」活動，鼓勵打工者累積5星好評、以信用賺取額外獎金。

唯數娛樂指出，「Worky」解決餐飲服務業缺工問題，同時也允許工作者在免面試和撰寫履歷的情況下迅速找到工作，短時工作能即時領薪，提供前所未有的靈活性，同時也為商家節省大量的招聘成本和時間；為慶祝「Worky」上線，商家在此平台上發布職位需求時無需支付任何額外費用，免刊登費、免版位費、免月租費，大幅降低人事成本，同時Worky更利用AI技術確保僱用的人力質量。

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為激勵優秀工作者，唯數娛樂更推出「百萬評價之星」活動，鼓勵打工者累積5星好評以賺取額外獎金。即日起每當打工者獲得5顆星評價，就能累計獎金1000元，累計獎金最高可達100萬元，活動結束後按每個人的5星工作時間比例分配獎勵，用信用幫自己加薪，讓賺錢變得快速而簡單。

唯數娛樂表示，除「Worky」人力市場外，近年來也在台灣成立的電子商務平台「覓家好物」，成功推出針對兒童的補鈣食品如「優鈣成長凍PLUS」，並計劃在今年持續推出多款針對兒童的補充食品，以滿足現代家庭對於兒童營養的需求，期待未來遊戲、人力市場、電子商務三頭並進，增添營運動力。

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