金價狂飆 中國人行連2個月暫停入手黃金

金價狂飆，中國人行連2個月沒有增加黃金儲備。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金價上週漲近3％，創下3個月以來最大單週漲幅後，各國央行的購買情況成為市場焦點。6月，中國央行（PBOC ，人行）連續第2個月沒有增加黃金儲備，而印度的報告則顯示，該國央行黃金儲備增加了近2年最多。

《彭博》報導，隨著中國、印度和新加坡等國尋求儲備多元化，央行的買盤推高了金價，帶動黃金在今年狂飆，並在5月創下歷史新高。通膨降溫，以及地緣政治緊張局勢，加上美國聯準會（Fed）將開始降息的預期也支撐了貴金屬價格。

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華僑銀行（Oversea-Chinese Banking Corp）外匯策略師黃經隆（Christopher Wong）表示，基於金價大幅上漲，中國暫時停止購買黃金的情況並不少見。而在中國人行公佈數據之後，不排除金價出現一定程度的拉回。

根據週日（7日）公佈的數據，截至6月底，中國人行持有的黃金維持在7280萬盎司不變。中國央行在今年5月選擇不增加儲備，結束了長達18個月的購買熱潮。

與此同時，印度央行（Reserve Bank of India，印度儲備銀行）的黃金儲備在6月增加9噸以上，世界黃金協會（World Gold Council）分析師戈保爾（Krishan Gopaul）表示，這是自2022年7月以來最多，也代表印度今年黃金儲備增加了37噸，達到841噸。

新加坡Saxo Capital Markets策略師查納納（Charu Chanana）指出，金價飆升可能阻礙了人行的購買，儘管如此，隨著人們對今年寬鬆貨幣政策的希望愈來愈大，以及地緣政治風險持續存在，黃金還有進一步上漲的空間。

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