焦點股》鴻海：第2季營收創同期高 股價完成填息

鴻海（2317）上週五（5日）公布第2季營收1兆5518億元，創歷年同期新高。（資料照）

〔記者方韋傑／新德里報導〕鴻海（2317）上週五（5日）公布第2季營收1兆5518億元，創歷年同期新高，且營運團隊看好第3季營運將呈現季增、年增趨勢，今日激勵買盤進場，帶動鴻海自7月2日除息5.4元後，歷經5個交易日成功填息，截至上午10時43分暫報225元，漲幅4.9%，成交量逾6.5萬張。

鴻海第2季僅消費智能產品拉貨動能保守，表現略為持平，其他3大類產品出貨動能皆為強勁，帶動業績季對季、年對年成長，營運團隊看好目前進入下半年旺季期間，後續營運將逐漸加溫，展望第3季營運將會有季增、年增的表現。

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鴻海在2024上半年，受外資累計買超逾40萬張，大幅超越去年賣超張數，投信買超張數為8萬6033張，自營商買超10萬0437張，三大法人合計買超59萬3505張；7月前5個交易日以來，外資賣超鴻海2萬2414張，投信賣超2萬9490張，自營商買超882張，三大法人合計賣超5萬1022張。

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