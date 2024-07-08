日本基本薪資加速成長 漲幅創31年新高

週一（8日）公佈的數據顯示，5月日本勞工平均基本薪資以31年來最快速度上漲。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週一（8日）公佈的數據顯示，5月日本勞工平均基本薪資以31年來最快速度上漲，顯示企業在年度薪資談判中提出的大幅加薪，正逐漸傳遞給家庭。

《路透》報導，日本5月基本薪資平均年增2.5％，這是自1993年1月以來，最快漲幅。這一數自高於4月經修正後的1.6％漲幅，反映出勞資雙方在春鬥（Shunto）中同意的大幅加薪。

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但由於日圓疲軟，加上大宗商品價上漲，推高了進口成本，通膨調整後的實質薪資以連續26個月下滑，寫下新紀錄，這也使日本央行（BOJ，日銀）要推動貨幣政策正常化的行動變得更加複雜。經通膨調整後，薪資在4月修正為降1.2％，5月則下滑1.4％。

SMBC日興證券（ SMBC Nikko Securities）首席市場經濟學家丸山義正（Yoshimasa Maruyama）表示表示，這些數據凸顯了日本薪資上漲的趨勢，雖然實質薪資還在下降，但很有可能在7月反轉情勢開始走高。

數據顯示，名目薪資增加1.9％，達到29萬7151日圓（1850美元，約新台幣6萬元），較前月的1.6％漲幅有所加速，創下11個月來，最高的年漲幅。

有跡象表明，日本日益加劇的勞動力短缺問題，正在導致更廣泛的薪資上漲，擁有30名員工以上的公司，薪資漲幅在過去26個月內首度超越了通膨，但是如果數據涵蓋5名員工以上的小型企業，薪資漲幅則落後於通膨。

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