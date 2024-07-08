滙豐：貨櫃運價預計漲到Q3 喊買長榮

滙豐喊買長榮（2603），目標價240元。（資料照，長榮提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕滙豐（HSBC）報告指出，由於需求強勁、紅海運輸中斷和港口壅堵，貨櫃即期運價預計將持續走高到至少第3季末，基於近期內即期運價上漲，預計將提升第2、第3季的獲利能力，滙豐喊買長榮（2603）。

上海集裝箱出口集裝箱運價指數（SCFI）繼前週上漲近7％，第1季末至今漲116％後，最新1期週漲幅縮小至0.5％，滙豐認為，這週的運價可能是再次上升之前的暫時停頓。跨太平洋航線的另外2輪綜合費率附加費（GRI）將在7月15日和8月1日到期，價格為每FEU（40呎櫃）1000美元至2000美元。馬士基（Maersk）等承運商已宣佈，將在多條航線上繼續徵收一系列旺季附加費。

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滙豐預估，這些費用可能會在第3季末之前，為即期運價帶來進一步的漲勢。馬士基預測，紅海航運中斷的情況將持續到Q3，而赫伯羅特（Hapag-Lloyd）則看到跨太平洋強勁的需求。除此之外，10月美東、墨西哥灣沿岸港口罷工的威脅，以及加拿大7月鐵路罷工，也促使零售商比平時更早出貨。

數據顯示，相較於2023年底，東南亞港口壅塞的情況增加了31％，其中新加坡受到的影響最大，中東、地中海的塞港問題也加劇。航運服務供應商Clarksons表示，塞港的問題已經吸收了3-4％的運力，而總運力比2022年初增加了19％。

由於新船訂單帶來的資本支出基本上已過去，大多數貨櫃航運公司仍處於淨現金狀態，滙豐認為，今年運價上漲帶來的意外之財，可能會回饋給股東，喊買長榮，目標價240元。

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