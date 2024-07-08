環球晶Q2營收維持季增，估下半年將更健康（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕環球晶圓（6488）今日公告6月營收達53.4億元，月增2.66%、年減15.32%；第2季營收共達153.3億元，季增1.58%、年減14.36%；上半年累計營收為304.1億元，較去年同期減少16.71%。環球晶謹慎樂觀看待未來營收成長，預期今年下半年表現將比上半年更加健康。環球晶因營收仍較上季成長，今股價續上漲，開出588元，上漲6元。

環球晶6月因廠區電腦系統遭駭客攻擊，國內外一些廠區的生產與出貨受到影響，影響營收不如預期，不過，因有些長約收入，仍挹注第2季營收較第1季小幅成長。

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環球晶表示，駭客攻擊致使少數產品未能在6月出貨，已調整至第3季初出貨，不過，仍影響第2季營收較第1季成長力道趨小。

此外，環球晶也指出，終端需求復甦程度及力道不均，客戶仍在持續消化庫存，惟消化速度比預期緩慢。在人工智慧（AI）熱潮席捲全球的背景下，市場對高頻寬記憶體（HBM）的需求大幅增長、先進製程與CoWoS立體封裝技術預期將持續帶動半導體晶圓用量增長，環球晶圓謹慎樂觀看待未來營收成長，預期今年下半年表現將比上半年更加健康。

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