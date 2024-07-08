焦點股》信驊：6月營收超乎預期 強勢反彈

信驊董事長林鴻明看好第3季營運表現，將優於第2季。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕股王信驊（5274）因伺服器客戶拉貨相當積極，6月合併營收表現超乎預期，美系外資認為，信驊第2季營收季增33%、年增99%，表現優於預期，預估第3季營收年增率也是雙位數成長。一般型伺服器拉貨動能強勁，接下來有AI伺服器GB200、Cupola360等加入，看好信驊未來表現。

信驊股價在6月初創下5075元的新高後就陷入整理修正，甚至摜破月線，在6月營收表現優於預期下，今日股價轉強，最高來到4745元、漲幅5.5%，截至9:42分左右，信驊股價上漲4.56%，暫報4700元。

請繼續往下閱讀...

信驊6月合併營收5.04億元，月增15.96%，年增123.02%，主要是伺服器晶片營收較去年同期大幅成長，信驊表示，傳統伺服器BMC（遠端伺服器控制晶片）訂單持續回溫，AI伺服器採用的BMC也開始放量，預估第3季營運可再增溫，樂觀看待第3季營運，今年AI伺服器營收比重可達15%，明年將再向上成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法