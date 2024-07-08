獲利、市值大縮水 ! 英國奢侈品巨頭Burberry將裁員數百人

英國奢侈品牌巨頭Burberry將實施成本削減，以抵禦富時100指數降級危險。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕被視為英倫精神象徵的英國奢侈品牌Burberry傳出將大裁員的消息。根據英國電訊報（Telegraph）報導，陷入困境的設計師品牌Burberry正努力實現扭虧為盈，加上自今年以來股價持續下挫，因此準備裁員。

據報導，以其標誌性米色格紋圖案而聞名的Burberry，自今年年初以來股價已下跌逾40%，市值已蒸發逾3分之1，是富時100指數中表現最差的公司之一，瀕臨被踢出這個績優股指數的邊緣。

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Burberry在6月底一場視訊會議上首次告知員工這項計畫，受影響的員工不是被告知將被裁撤，就是必須重新申請想做的職位。據報導，Burberry已展開45天的諮商期，並表示裁撤職位可能多達數百個。

目前Burberry全球員工共有9169人，這回裁員將主要影響英國員工，而員工們擔心此次將有多達400個工作面臨裁員風險。

Burberry上一次裁員是在2020年，當時因新冠肺炎疫情壓力壟罩而裁減500人，以省下5500萬英鎊（約新台幣22.86億元）成本。

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