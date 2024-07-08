政治局勢動盪 法國企業繃緊神經

法國政治局勢動盪，極右派、左翼崛起掀起商界擔憂。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕法國議會選舉週日（7日）結果出爐前，在普羅旺斯舉行會議的企業高層表示，法國商界菁英對動盪的政治、缺乏經驗的政策制定者、街頭示威以及未來幾個月可能出現的破產潮感到焦慮。

《路透》報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在2017年上任以來，推動親商改革，使企業成為主要受惠者，而這些企業高層週末聚集在法國艾克斯普羅旺斯（Aix-en-Provence），儘管商界領袖在小組討論中談到選舉話題時，態度相當小心，但這些高層並沒有掩飾自己對極右翼、及左翼崛起的擔憂。

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航太公司賽峰（Safran）董事長麥金尼斯（Ross McInnes）表示，非常擔心即將要發生的事情，無論選舉結果為何，法國可能正處於十年前開始的改革週期尾聲。

法國極右派和左翼政黨希望取消馬克宏的一些改革，從提高退休年齡到取消金融資產財富稅，正如人們普遍預期，馬克宏放鬆稅收和其他商業限制的努力恐受到阻礙。法國7日進行國會選舉第2輪投票，在多家民調機構初步預估，由左翼政黨組成的「新人民陣線」，在第2輪投票中位居首位，馬克宏領導的中間派「同在」聯盟排名第3，首輪投票聲勢大的極右派「國民聯盟」表現則不如預期，排名第3，而3大陣營皆未取得過半席次，將讓法國政局更加動盪。

法國1家大型工業集團的負責人表示，「混亂不會帶來任何好處」，不清楚未來會發生什麼事，但法國是一個曾經歷過社會動盪的國家。商界領袖對於歐元區第2大經濟體的政客，缺乏領導的經驗表示擔憂，同時他們也對法國本來就已沉重的稅收負擔，在左翼聯盟領導下可能會進一步加劇的前景感到猶豫。

企業高層指出，現在沒有跡象顯示，政治動盪會很快消退，而更高的融資成本可能很快就會波及法國企業。安聯（Allianz）貿易信用保險部門經濟研究主管（Ana Boata）柏塔（Ana Boata）表示，法國企業違約率預計將繼續上升，超過了如果沒有發生這種政治動盪可能出現的情況。

馬克宏的親商改革措施，經常引起選民的不滿，有時也會引發街頭示威，例如2018年的黃背心運動，或是去年反對退休制度改革的遊行。

反移民的國民聯盟，提議將馬克宏將退休年齡從62歲提高到64歲的計劃推延，並削減能源；左翼的新人民陣線的稅收、支出計劃則考慮恢復財產稅，並將基本薪資提高14％，同時廢除馬克宏的退休金改革。

少數派政府未來可能受到不信任投票風險的限制，可能會使新法案推動的能力下降，除了政府可能陷入癱瘓之外，商界領袖也擔心，反移民政策可能會對法國未來的勞動力產生連鎖反應。

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