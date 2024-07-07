資金熱潮挹注 法人：台股高檔震盪、靜待台積法說

資金熱潮挹注、台股驚驚漲，法人看台股短期高檔震盪，靜待台積法說。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕權值王台積電晉身為「千金股」，帶領大盤指數持續創新高；法人認為，資金熱潮挹注、台股驚驚漲，短線呈現高檔輪動格局，市場靜待7月18日台積電法說，且月底美國聯準會降息議題也牽動國際股市。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，觀察包括ETF、除權息活水等使得台股資金面充沛無虞，預期拉回幅度有限，台股段短線雖有震盪，但整體下檔支撐力道強勁；她認為，目前市場等待7月晶圓龍頭大廠法說會與8月輝達財報，不論財報數據以及對市場的展望，將為全球AI產業的重要指引。

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有趣的是，距離台積電法說會召開時間約10天，內外資相繼調高台積電目標價。外資看好台積電目標價在1040元至1370元不等，元大投顧最新報告則看好台積電目標價為1200元。

野村鴻運基金經理人戎宜蘋指出，市場擔憂川普當選後全球貿易戰惡化，恐有提前拉貨的效應，就產業面來說，持續看好相關供應鏈與半導體先進製程，下半年因應用面的增加，及新款手機將帶動相關供應鏈成長動能，此外散熱與傳產重電族群同樣受惠於需求，也持續看好。

至於台股屢創新高、看回不回，散戶不敢買、也不敢賣，左右為難該怎麼辦?元大投顧建議，此波大盤指數多頭氣勢如虹，指數最高來到23628點，只是正乖離過大，慎防獲利回吐賣壓湧現，投資人可參考5日均線走勢，做為大盤短線強弱參考依據。

保德信投信分析，台股融資餘額持續快速增高，加上第三季台廠獲利年增率因基期墊高，增加大盤指數修正的可能性，投資人追高宜謹慎。

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