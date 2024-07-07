歐盟反補貼調查出爐 國企上汽集團獲北京34.4％補貼

歐盟日前公布對中國電動車進行的反補貼調查，其中，國有的上汽集團接受的補貼高達34.4%，居主要車企之冠。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕歐盟日前公布對中國電動車進行的反補貼調查，《汽車內幕新聞》（Carscoops）報導，此次調查詳細記錄了中國主要車企獲政府補貼的具體情況，以及歐盟依據不同情況對不同車企做出相對的稅率調整，這也支持歐盟領袖再三向中國說明的一點，這次對中國加徵關稅並非1種懲罰，而是對中國車企接受中國政府補貼，對歐洲車企造成不公平價格優勢做出事實認定。

歐盟歐盟日前公布對中國電動車進行的反補貼調查報告，並宣布自7月5日起對中國進口電動車在既有10％進口關稅外，再加徵17.4%至37.6%反補貼稅。

請繼續往下閱讀...

歐盟的調查報告列出了中國政府補貼中國車企的各種具體方式，包括國有銀行貸款、融資、撥款、銷售獎勵、建廠的廉價土地、電池研發和銷售的高額補貼等。

報告將不同車企接受的不同補貼做了細分，以確定對不同車企加徵不同的關稅，並認定上汽集團接受的補貼高達34.4%，居主要車企之冠，包括1.38%來自國有銀行貸款，8.27%來自其他融資，8.56%來自撥款，2.28%來自電動車銷售獎勵，0.67%來自廉價土地，13.24%來自採購電池的優惠。換句話說，若上汽集團每台電動車的生產成本為100元人民幣，有34.4元人民幣獲得政府補貼。

此外，勞動成本也是重要因素。因為中國汽車業的勞動成本明顯低於歐洲同業。例如，上汽生產的MG 4電動車與上汽福斯ID.3電動車的價格，相差逾1.3萬美元，足以反映出上汽為何對福斯擁有巨大價格優勢。

上汽同時被歐盟認為是較不配合調查的車企，這也是該公司被加徵37.6%最高反補貼稅的另一原因。

比亞迪和吉利汽車被認定收到中國政府較少補貼，對歐盟的調查又較為配合，因此遭加徵的關稅相對較低，分別為17.4%和19.9%，這個結果可能與兩家公司是民營企業有關。在中國，國有企業在申請貸款、專案審批、補貼發放等方面都比民企更有優勢。

不過，報告也提到，儘管比亞迪擁有自己的電池工廠，但其所生產電池所用的鋰也得到中國政府補貼。

《汽車內幕新聞》指出，歐盟7月5日起對中國進口電動車加徵的反補貼稅，只是臨時性關稅，未來4個月歐盟和中國將進行談判，若雙方無法達成彼此能接受的解決方式，這個關稅將變成永久性關稅，而中國也放話將對歐盟進口產品加徵報復性關稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法