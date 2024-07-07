中國經濟火車頭也黯然 深圳失業人口激增40％

失業已成為中國日益嚴重的問題，使中國經濟蒙上陰影。（路透）（

〔編譯魏國金／台北報導〕以活躍的民營經濟與科技業發展著稱的深圳是中國最大的經濟驅動地區，然而今年第1季新登記的失業居民年增40％，這座南方超級大城失業人口飆升反映中國當前嚴峻的就業形勢。

南華早報報導，根據深圳市人力資源與社會保障局公佈的最新數據顯示，今年第1季新登記失業居民較2023年第4季增加15％，相當於就業人口季減4萬221人；第1季新登記的失業居民年增率更達40％。2022年深圳就業人口近1200萬人，那是深圳最後1次公佈地方失業率。

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報導說，該季度失業人口排除了先前登記的失業者，而且許多裁員沒有通報或紀錄，導致深圳的失業率存在不確定性，亦即官方統計的失業人口僅是所有失業群體的一小部份。

失業已成為中國嚴峻的問題，使其經濟前景蒙上陰霾。中國的監管打壓令科技業近幾年掀起一輪又一輪的裁員潮，衝擊深圳科技產業的就業市場。深圳半官方智庫「綜合開發研究院」公共政策高級研究員王梅也說，「深圳如同磁鐵吸引大學畢業生與求職者，當許多人湧入，他們就推高了失業率」。

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎指出，「數位化與勞動密集產業遷離的驅動下，深圳包括零售在內的服務業，現在面臨更大的保就業壓力」。

深圳的服務業曾吸收最多就業人口，2022年從事服務業者多達700萬人，反觀製造業為460萬人。然而零售銷售成長乏力，今年前5個月僅年增1.8％，是深圳服務業與就業市場面臨逆風的跡象。

彭澎指出，深圳與全國實際的失業狀況需要政府當局更加關注，並採取應對行動。他說，「有大量就業不足的人，政府應該為民營與外國企業創造更理想的經商環境」。

由於中國官方只統計有紀錄的失業者，因此一直以來有官方數據掩蓋了實際失業情形的疑慮。北京寄望今年約5％的經濟成長將創造更多就業，協助吸收持續刷新紀錄的大學畢業生，今年將有1100萬名畢業生湧入中國日益擁擠的就業市場。

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