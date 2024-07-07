全力挺台商！德州州長：讓全世界知道德州與台灣同在

經濟部長郭智輝今（7）日與美國德州州長艾伯特（Greg Abbott）進行簽署經濟合作發展意向書，並為計劃在台成立德州辦事處進行剪綵。（記者叢昌瑾攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國德州州長艾伯特（Greg Abbott）近期率團訪台，他今強調，將全力支持台灣企業在德州擴展業務，深化半導體、能源韌性、電動車、航太科技等領域的合作。艾伯特並矢言力挺台灣企業在德州發展，「要讓全世界知道，德州與台灣同在」。

德州州長艾伯特今與經濟部長郭智輝共同簽署「台灣-德州經濟發展意向聲明」，並為「美國德州駐台辦事處」進行剪綵儀式。

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艾伯特表示，這次來台除與台灣簽署經濟合作意向聲明書外，也將成立德州在台灣辦事處，這也是德州自本世紀以來除墨西哥以外的海外辦事處，顯見德州對台灣的重視。

艾伯特說，相信在既有的堅實合作基礎上繼續深化合作關係，能讓台灣、德州雙邊在就業機會、創新與經貿成果上，更上層樓，台灣已是半導體界的翹楚，德州也是半導體事業在美國排名第一的州，希望雙方能夠共同提升能源韌性。

艾伯特表示，希望台灣能與德州在航太科技領域上，共同推進既有的領導地位。

艾伯特指出，在他擔任德州州長期間，德州經濟規模已經超越澳洲、加拿大、義大利以及俄羅斯，德州吸引外商投資的優勢正是強大的經濟實力，以及極為友善的經商環境，例如極低的個人與企業所得稅制，不希望太過嚴苛的法規限制經濟發展。

艾伯特也強調，與美國其他州不同的作法，德州與企業建立長期的夥伴關係並不斷擴展，例如昨晚他才與台塑共度晚宴，「我們不只將其視為企業而已，而是朋友，希望能扶植其事業在德州擴展」，因為這也有助於德州的經濟發展，矽晶圓大廠環球晶在德州的投資案也是如此。

艾伯特還分享個人歷練，他表示並非出生就坐在輪椅上，是26歲的某天例行晨跑時，遭斷裂的巨大樹幹砸中脊椎，當下就癱瘓，也再無法行走，「如果我是住在德州以外的地區，我的未來機遇恐將黯淡」。

他形容，德州是這樣的一個地方，一個在體能上受限的人，仍有辦法出人頭地，甚至選上德州州長。艾伯特話鋒一轉，對台下觀眾強調他會協助德州與台灣的經貿合作關係，「我會全力支持企業在德州有良好發展，我會打斷我的背來協助，確保你們在德州能夠成功」，該番話讓現場掌聲如雷。

「我們要讓全世界知道，德州會與台灣同在」，艾伯特說，接下來要進行德州在台經濟發展辦公室的剪綵儀式，藉由辦公室的成立，能讓德州與台灣企業深化彼此的合作關係、共創成功。

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