活絡地方經濟 泰國將關閉8座國際機場入境免稅店

活絡地方經濟，泰國將關閉8座國際機場入境區免稅店。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕泰媒報導，為鼓勵遊客在泰國國內商店消費，泰國政府決定關閉素萬那普、廊曼等8個國際機場的入境免稅店（Duty Free）。

綜合媒體報導，泰國政府關閉國際機場入境區免稅店之舉，主要目的是為了將入境免稅店的消費金額轉移到國內，以提高泰國整體經濟效率和附加價值。

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泰國政府副發言人蘇萬基里（Rudklao Intawong Suwankiri）近日透露，為響應泰國政府政策，3大入境免稅業務營運商均已同意暫停素萬那普機場（Don Mueang International Airport）、廊曼國際機場（Don Mueang International Airport）、清邁國際機場（Chiang Mai International Airport）、布吉國際機場（Phuket International Airport）、合艾國際機場（Hat Yai International Airport）、烏塔保國際機場（U-tapao International Airport）、蘇梅國際機場（Samui Airport）和甲米機場（Krabi Airport）等8個國際機場入境免稅店的營運，直到政府取消該政策。

至於入境免稅店何時暫停營運，目前尚未確定。根據泰國財政部估計，入境免稅店的關閉，將使外國遊客每人每次旅行的消費增加 570泰銖（約新台幣497元）。

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