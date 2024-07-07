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台積電好威外資按讚 目標價最高喊到1370元

2024/07/07 17:30

台積電登上千金股，帶動台股創新高，投資人樂翻。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）股價登上千金股行列，7月18日法說會備受矚目。傳出多數客戶同意台積電上調代工價格，可望挹注業績。多家外資對台積電目標價均比目前股價還高，最高是匯豐1370元，其次是麥格理1280元，第三名是高盛1160元。

綜合媒體報導，外資麥格理證券最新報告指出，供應鏈訪查結果，多數客戶同意台積電上調代工價格，將帶動台積電毛利率、獲利表現優於預期，並逐年攀升。麥格理除維持台積電「優於大盤」評級外，也將台積電目標價上調至1280元。

由於護國神山前景受認可，多數外資給予台積電的目標價都比上週五收盤價1005元還高，最高的是匯豐1370元，麥格理為1280元，高盛1160元。至於花旗及摩根士丹利分別為1150元、1080元。

外國散戶也相當關注台積電業績表現及股價走勢，1位日本網友在社交平台X PO文稱，非常想知道台積電ADR、輝達、ARM等3家公司的股價，到底誰會先站上200美元大關，並稱台積電將在10日前公布6月業績，18日法說會將公布第二季獲利，「不知道台積電股價會不會大展拳腳」。

根據資料，台積電ADR上週五收在183.99美元，輝達收125.83美元，ARM收181.19美元。

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