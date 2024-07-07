中國官員稱特斯拉是「國產車」 小粉紅錯愕、專家吐槽

特斯拉（Tesla）入圍中國黨政機關採購車。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕北京曾以潛在安全隱患為由，限制特斯拉出入政府機構，近日大逆轉。江蘇省政府採購網揭露，特斯拉被納入該省黨政機關、事業單位以及團體用車採購目錄，官員還稱特斯拉是中國「國產車」，不僅讓中國愛國網友錯愕，時評人士也吐槽，直言此政策與習近平的安全觀不符，恐怕形式大於實質，象徵意義更大。

《自由亞洲》報導，江蘇省政府採購網揭露消息，特斯拉Model Y進入江蘇省政府新能源用車採購目錄，此車型報價為24萬9900元人民幣，高於其餘20款中國國產車價格，最大差距高達一倍。

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江蘇省政府採購中心負責人還向中媒表示，特斯拉並不屬於進口，屬於國產的（車）」。此言論曝光後，迅速在中國社交平台掀起熱議，更讓中國愛國網友錯愕不已。因為不久之前，中國部分地方政府以具有潛在風險為由，限制特斯拉出入政府相關機構。

中國網友說，特斯拉是獨資企業，非合資企業，怎麼說是「國產車」，之前不讓特斯拉進入單位，現在政府採購特斯拉，把外商獨資車說成國產車，太離譜。

時評人士及專家也紛紛發表看法，中國內蒙古自治區政府前法律顧問杜文認為，（北京）當局開放特斯拉汽車在中國的部分限制，形式大於內容，象徵意義更大，「這個政策與習近平推動的國家安全觀不符，恐怕很難真正落實。若特斯拉用於公務，中國就沒有秘密了」。

時評人士郭閩則示警，中國對外資企業的政策取決於經濟和政治層面的需要，今天開放特斯拉電動車進入政府採購目錄，以後也可以再次限制特斯拉，特斯拉在中國市場的未來充滿不確定性。當初防特斯拉是出於當時形勢需要，現在又不防了，「我相信這是權宜之計，不知道哪一天又要禁止特斯拉」。

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