越南15％最低稅負制嚇壞外商 越媒曝「3台商」擱置擴廠計畫

越南全球最低稅負制上路，部分外商等不到政府補貼，擱置投資計畫或轉往其他地區。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南今年1月起實施15%的全球最低稅率，當地外商或計劃投資的跨國企業因利潤受到影響，尋求財政激勵，卻因遲遲等不到政府補貼，導致許多台商、日商及歐洲企業擱置投資計畫，甚至轉向其他國家。

《越南快訊》報導，越南計畫投資部表示，政府拒絕補貼企業必須繳納的全球最低稅負，導致許多大型外國投資者轉向其他地方。

請繼續往下閱讀...

其中，奧地利半導體公司AT&S原本計劃在越南投資，卻因越南沒有提供激勵措施或沒有足夠的技術工人，最終轉向馬來西亞。

越南計畫投資部還表示，一些大型高科技計畫的擴張計畫，在等待政府補貼期間已被擱置，包括日本SMC在南部同奈省價值5億美元至10億美元的醫療設備製造項目，以及台灣的富士康（Foxconn）、仁寶（Compal）和廣達（Quanta）的擴廠項目。

越南計畫投資部強調，若沒有補貼或其他類似政策，全球最低稅負制度上路將降低企業所得稅優惠的有效性，造成越南不再對外國投資者具有吸引力；越南計畫投資部敦促政府立即採取措施，阻止主要投資者從越南遷出的浪潮，並建議設立投資支持基金，為符合一定條件的企業提供直接財政支持。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法