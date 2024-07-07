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楊金龍：推動數位貨幣非國際競賽 不是先發即具優勢

2024/07/07 15:37

楊金龍表示，推動CBDC並非國際競賽，不是先發即具優勢。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行總裁楊金龍應週一將赴立法院就「數位貨幣發行之規劃與貨幣之數位轉型」，進行專題報告並備詢。楊金龍指出，推動CBDC（數位貨幣）並非國際競賽，不是先發即具優勢；CBDC的推動是一項巨大且複雜的工程，需長期進行，要確保數位支付政策的周延，使未來數位轉型的貨幣有助於國家數位經濟與數位金融的發展。

楊金龍指出，目前全球推動 CBDC 最積極的國家多為第三世界的國家，例如東加勒比貨幣聯盟、巴哈馬，因其基礎設施不足而急迫發行 CBDC，但發行迄今不如預期；至於中國為解決其境內支付被民間系統壟斷與偽鈔等問題，推動 CBDC 試點多年，也未全面發行，使用狀況似乎不如預期。

他表示，央行對CBDC發行雖無時間表，不過在研究試驗過程中，同時也具有提升國內支付效率與創新。例如所開發零售支付的 CBDC 雛型平台已可支援數位券的金流作業，且每秒受理交易筆數（TPS）已提升至 2萬筆。

此外，正規劃批發型 CBDC 的概念驗證，以批發型 CBDC 作為資產代幣化的清算資產，並結合銀行存款代幣功能，共同建構未來數位貨幣體系。

楊金龍說，央行針對零售支付的數位發展，已設計零售型CBDC的運作架構及功能，建置雛形平台，未來可發行數位現金提供大眾日常支付使用。

根據央行初步規劃，將採雙層架構發行CBDC，發行初期不計息，但保留付息功能。基於風險考量與大眾使用便利性，CBDC錢包將分為記名與不記名；記名錢包必須由中介機構執行KYC，依現行有關資料隱私保護規定，妥善保管及管理，用戶交易皆須簽署數位簽章。

目前央行CBDC正推動三項工程，包括與CBDC發行涉及廣泛的利害關係人進行廣泛溝通，其中，委外問卷調查已於4月完成，後續將於2025年舉辦數場公聽會、說明會與論壇，進行更廣泛交流、加強宣導CBDC。

另外，央行也持續精進平台技術，讓不用手機的民眾使用卡片離線支付。同時著手進行以「CBDC 雛型平台」與數發部「政府機關發放共用平台」介接合作事宜；未來，政府機關可透過數發部平台發放數位券，央行平台則處理用戶錢包內數位券消費後，所涉及的款項撥付與結、清算作業。

央行將持續蒐集主要國家相關法制資料，並盤點我國發行 CBDC 可能需配合訂定或修正之相關法規，包括發行 CBDC 的法源依據、洗錢防制、資訊安全及隱私保護等規範。

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