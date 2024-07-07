習不想佔有護國神山？半導體分析師憂北京恐出爛招毀台積電

半導體已成各國戰略物資，更是台灣經濟命脈。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕科技媒體指出，外界對中國侵台可能造成的後果做出諸多預測，大多數預測台灣或美國將摧毀台積電的晶圓廠，以免中國擁有世界最重要的半導體廠。不過，半導體分析師阿肖姆（Claus Assholm）提出不同看法，他認為北京恐想摧毀台積電，若北韓也對南韓展開攻擊，勢必重創台韓2國半導體產業，屆時中國晶片業可望扶搖直上，產能將超過美國。

科技媒體《Tom's Hardware》報導， 阿肖姆在個人部落格發布文章並提出幾個問題，包括「如果中國侵台且想摧毀台積電怎麼辦？」、「若中國沒有被台積電和ASML可能從遠端關閉半導體設備（指EUV）嚇到怎麼辦？」，甚至北京「如果有一個摧毀台積電工廠和台灣及其他地區半導體供應鏈的計劃怎麼辦？」。

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報導提及，中國共產黨想控制台灣的野心，並不是秘密，而台灣掌握世界大多數先進半導體供應，因此地區衝突可能會影響晶片供應。台積電及其先進晶片工廠被美國及其盟國視為戰略資源，甚至傳出美國準備在中國入侵時，炸毀台積電設備，而台積電也為其EUV 設備加裝遠端關閉的功能。

報導稱，為了遏制中國半導體野心，華盛頓已經採取多項制裁措施，儘管中國的硬體發展放緩，但中國科技公司仍做出許多創新，使其在西方資源隔絕的同時追求先進技術。

阿肖姆說，台灣和韓國分別占全球半導體產能的22% 和28%，中國以12% 排名第三，若將台韓兩國排除在外，中國半導體市占率很快就會攀升至3分之1。

阿肖姆指出，在這種情況下，即使美國對其半導體產業給予更多補貼，中國半導體產能在全球所占的比重仍將逐年成長，尤其北京正在投資數十億美元刺激當地科技業發展。

阿肖姆分析，一旦韓國和台灣都爆發軍事衝突，這兩個最大的半導體製造國將受到重創，中國將處於領先地位。台海衝突更對美國產生負面影響，尤其是對美國大型無晶圓廠公司來說，將是災難性的，因為美國依賴台灣高科技供應鏈。至於北京有望成為贏家，主要是中國半導體產業擁有本地供應鏈的深厚傳統。

報導特別提及，幸運的是，正如阿肖姆所指出的那樣，這只是一個預設場景。但戰爭是非理性的，對某些人來說，這是維持權力的手段。歷史表明，即使是最重要的貿易夥伴也會因為獨裁者而保持沉默，「希望我們都擁有冷靜的頭腦，繼續和平生活」。

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