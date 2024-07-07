投顧：台積電坐鎮指數高檔不墜 本週挑戰2萬4千點

〔記者王孟倫／台北報導〕台股上週五（5日）收盤指數為2萬3556.59點，週漲524點、漲幅2.28％。投顧業者表示，台積電股價高檔不墜，指數維持於高檔，目前看來，AI相關科技股6月營收表現年成長機率高，預估本週指數最高挑戰2萬4000點。

今年以來，台股表現「一枝獨秀」，截至上週五，累計漲幅高達31.37%，遙遙領先其他亞洲股市，亞洲股市漲幅第二大的日本，今年以來漲幅僅22.2%，與排名冠軍的台股，差一大截。

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台股今年漲幅也超越亞洲主要股市，包括韓國漲7.8%、新加坡漲5.26%、香港漲4.71%及中國上海跌0.84%。

投顧分析師表示，由於上週美國Fed主席鮑爾發表「鴿派言論」，認可美國抗通膨進展，但需要更多信心才能降息，美股氣氛轉趨樂觀，後續接連著發布ADP民間就業人數僅增加15萬人，低於市場預期，顯示美國勞動市場降溫，服務業ISM僅48.8，掉到榮枯線之下，因此，市場看好9月降息機率達70％，美股也轉趨樂觀。

永豐投顧指出，台積電法說即將在7月18日舉行，由於台積電業績大好，市場普遍預測本次法說將提升資本支出，於是台積電協力廠股價，也聯袂噴出；另外，大立光7月11日也將舉行法說，在蘋果股價高漲及預期AI手機銷售大好下，大立光股價創下新高價，兩大龍頭股股價持穩，指數維繫在高檔。

展望本週，永豐投顧表示，6月營收樂觀以待，以7月5日止已公布173家營收來看，其中，營收年增率達5％，成長公司約有101家，除去年同期基期較低因素外，6月AI伺服器相關公司開始進入出貨潮，預期科技股營收訊息偏向樂觀。

綜合以上，永豐投顧分析，市場等待台積電業績報喜，台積電股價高檔不墜，大盤指數將維持於高檔；個股部分則視6月營收各自表現，目前看來AI相關科技股6月營收表現年成長機率高；預估本週指數空間2萬3000～2萬4000點，建議AI龍頭持股者續抱，空手者可耐心等待拉回時機、再買進。

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