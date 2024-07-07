金融股還有戲！外資換股操作賣中信金轉新光金、國泰金。（圖擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕外資自5月開始買超金融股後，7月開始換股操作!觀察近一週以來，外資賣超中信金（2891）高達10.89萬張、兆豐金（2886）賣超2.5萬張，但反手買超新光金（2888）、國泰金（2882）、台企銀（2834）、元大金（2885）等，顯示金融股此波漲勢未歇、還有戲!

雖然上週外資痛賣中信金超過10萬張，不過，反手買金新光金高達15.2萬張、國泰金9.02萬張，分列外資週買超第一名、第二名；法人認為，金融股此波漲勢未歇，投信週買超則開發金（2883）超過10萬張、買超兆豐金（2886）超過9萬張，自營商週買超中信金近2萬張，兆豐金、永豐金週買超分別達9459張、7059張，看起來金融股還有戲。

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元大投顧認為，金融股上半年獲利大增，主要是受惠資本利得及財富管理、經紀手續費收入挹注，使得壽險與證券獲利大增，但潛在負面因素仍須觀察。

不過，有別於外資，投信仍認為，中長期佈局應以電子股為主。PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，短線台股融資餘額持續快速增高，加上第三季台廠獲利年增率因為基期墊高，增加第三季大盤指數修正的可能性，屆時逢回可布局質優AI相關業績成長股。

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