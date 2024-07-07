瑞士央行行長將瑞信的倒閉歸咎於瑞信管理階層

瑞士央行（Swiss National Bank，瑞士國家銀行）行長喬丹（Thomas Jordan）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕瑞士央行（Swiss National Bank，瑞士國家銀行）行長喬丹（Thomas Jordan）認為，瑞士信貸（Credit Suisse，以下稱瑞信）的倒閉，是瑞信公司管理層造成的，而非瑞士金融當局造成的。

《路透》報導，喬丹本月5日接受《時代》採訪時指出，瑞信的倒閉，是該行管理層錯誤決策的結果，並稱瑞士當局做好了充分準備，採取了必要措施來避免了一場全球金融危機。

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喬丹還表示，瑞士銀行（UBS）去年在政府斡旋下收購瑞信是最好的選擇，但他表示，瑞士央行在這起事件中的干預程度有限。

喬丹表示，瑞士央行不能說「無論如何，我們都要拯救一家銀行」，因為這非瑞士央行的工作，稱此類決定是由政客們做出的，因為這些決定必須動用公共資金，而非瑞士央行能做的決定，但喬丹認為，必須從中吸取教訓，因為制定銀行業監管規定是瑞士央行、政府和金融市場監管機構FINMA的任務。

採訪中，喬丹也對貨幣政策表示看法，喬丹稱，雖然利率是瑞士央行的主要政策工具，但必要時也準備干預外匯市場。

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