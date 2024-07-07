台積電支持偏鄉教育 何麗梅走訪峨眉國中聯合成果展

台積電資深副總經理何麗梅與另一半、也是在地的天使教堂基金會董事長劉淙漢，昨參加峨眉國中等三校聯合成果展，以實際行動支持偏鄉教育。（記者洪友芳攝）

峨眉國中等三校昨在丹桂宮廣場舉行地方學成果展，峨眉國中學生將課桌椅搬到廣場當打鼓搭配的樂器，結合鄉代表穿透力十足的客家山歌，作為開場表演，展現學習成果，非常精采。（峨眉國中提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕新竹縣峨眉鄉峨眉國中、峨眉國小、富興國小三所學校，昨（6）日首次結合社區舉辦峨眉地方學聯合成果展，台積電資深副總經理何麗梅與另一半、也是在地的天使教堂基金會董事長劉淙漢特地前往參加，以實際行動支持偏鄉教育。

何麗梅與先生昨不僅購買學生分組設計包裝的赤柯山雙油禮盒，還參觀學生職業創客規劃構想，她直呼「非常棒！」。峨眉國中校長陳姿利透露，不只台積電文教基金會贊助該校，何麗梅與先生創立的天使教堂基金會，也贊助該校的英文加強學習經費。

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峨眉國中是公辦公營實驗學校，在台積電文教基金會、研華文教基金會的支持下，與誠致教育基金會合作，轉型為公辦民營KIST（KIPP Inspired School in Taiwan）學校，重視品格力、學習力、文化力，學期末都會在校內自行舉行成果展，這次首度結合在地的峨眉國小、富興國小，攜手社區選在桂宮廣場舉行成果展。

成果展由峨眉國中擔任統籌，全校師生甚至部分校友總動員，學生將課桌椅搬到廣場當才藝打鼓搭配的樂器，結合鄉代表穿透力十足的客家山歌，作為開場表演；還有峨眉國小的二胡演奏、富興國小直排輪舞龍表演，讓地方鄉親看見結合傳統與創新的學習成果呈現。

何麗梅夫婦還到學習成果的展示攤位參觀，除了「食藝峨眉」課程提供客家米食「牛汶水」動手體驗之外，還有與當地赤柯山油茶工坊合作，由學生分組設計成禮盒包裝在現場供選購，何麗梅夫婦當場購買學生巧思發想的「好油成雙」、「油你真好」的苦茶油等禮盒組；峨眉國中學生要學泡茶、品茶，她還很感興趣聽學生講解職業創客學習成果，規劃如何建置一間茶館的分析。

何麗梅也是台積電ESG委員會主席、目前負責人力資源。她說，台積電長期關注公益與社會發展，也持續透過台積電慈善基金會、文教基金會投入資源與資金在偏鄉教育，峨眉國中就是基金會贊助的學校之一；同時，她也是誠致教育基金會董事，看到峨眉國中與小學聯合舉辦成果展，她直呼「非常棒！」。

峨眉國中校長陳姿利透露，不只台積電文教基金會贊助該校，何麗梅與先生創立的天使教堂基金會也在峨眉十二寮，天使教堂基金會已持續三年贊助該校的英文學辦，每年新生入學提供暑期線上課程，加強學生英文學習力。

何麗梅強調，英文是接軌國際的重要溝通能力，還要持續贊助，她非常肯定峨眉國中校長與老師的努力、用心，當面跟陳姿利說「有甚麼需要盡管說，不要客氣！」，展現挺偏鄉教育挺到底的豪氣。

陳姿利表示，該校於2020年轉型為公辦民營KIST學校，台積電、研華旗下基金會給予經費與資源支持，讓學校想做的計畫可以落實。例如每年暑期，台積電文教基金會會在峨眉國中舉辦青少年文學營，已打出非常受歡迎的口碑，結合峨眉環境營造出青少年文學基地；偏鄉藝文資源稀缺，台積電文教基金會提供藝文資源，先透過專業導聆，再讓學生可以去台北國家音樂廳、台中歌劇院觀賞表演，這非常有助孩子提升視野。

陳姿利指出，希望透過聯合成果展，鏈結在地學校打造學習平台，結合企業資源，讓學生在真實世界學習，走出學校與社區鏈結，類似在地創生概念， 共生共榮。她也強調，研華文教基金會提供的「ACT夢想家」，捐助學生發展專題專案，有學生以東方美人茶持續學習專案與發展夢想，也非常寶貴。

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