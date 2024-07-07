金融三業對中曝險 今年5月底年減1361億 產險業連17個月「掛蛋」

金管會統計，我國金融三業對中曝險，今年5月底為1兆0296.9億元，年減1361億。圖為北京市區（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕我金融業對中國曝險「直直落」！根據金管會統計，截至今年5月底「金融三業」對中曝險部位為1兆0296.9億元，較去年同期大幅減少1361.08億元、年減幅11.68%；其中，保險業降幅最多、年減27.8%，而產險業更是從去年1月起，連17個月曝險部位為「零」。

所謂金融三業是指「銀行業」、「保險業」（產壽險）及「證券期貨業」（券商、期貨、投信）。至於曝險是涵蓋投資、授信及資金拆存。

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由於中國在6月公布「反台獨新規」，加上我方日前也提高國人赴中國旅遊警示燈號為「橙色」，使得金融三業在中國投資風險備受關注。

而根據金管會最新公布統計，我金融三業對中曝險也呈現持續下滑，反映當前政經情勢風險。

首先，「銀行業」是金融三業對中曝險的最大宗來源。若以今年5月底為例，金融三業整體曝險為1兆0296.9億元，而銀行業為9448.63億元，占金融三業的比重高達91.8%；換言之，銀行業對中曝險的變化，直接主宰金融三業的曝險增減。

基於風險考量，金管會也特別針對銀行業設有「對中國曝險法定門檻」，依規定，曝險金額占淨值比重不得超過100%。

銀行局官員表示，根據統計，今年5月底本國銀行對中曝險較去年同期，年減金額破千億元、減少1061.95億元，年減幅為10%；至於曝險占淨值也降至21.2%，低於去年5月底的25.2%。

金管會即將在8月公布今年第2季底的統計（即6月底）。進一步分析，銀行業「曝險金額」在今年第1季已經「連續12季」下滑，第2季底雖然有機會「再連莊」，但5月底曝險金額與3月底僅差距80餘億元；也就是說，第2季底曝險金額是否出現「連13季」衰退，尚有變數，下滑趨勢相當明顯。

不過，如果以「曝險占淨值比」來看，銀行業對中曝險占比在今年第1季為22.1%，已經呈現「連續23季」走跌；由於5月底占比是21.2%，因此，可以預期，第2季占淨值比將繼續減少，出現「連續24季」下滑。

為何銀行業對中曝險持續減少？銀行局官員分析，主要受到中國經濟成長力道遲緩，中國地區的債務及房地產風險居高不下等，使得國銀對中國授信及投資案，採取相對謹慎態度。

其次，在「保險業」部分，今年5月底對中國曝險為720億元，較去年同期的997億元，減幅為27.8%，曝險占保險業可運用資金比例，只有0.22%；其中，產險業的金額是0，已經連續17個月未有任何曝險部位，保險業的曝險完全來自壽險業。

業者分析，產險業主要受到防疫險鉅額理賠影響，從前年開始，就紛紛賣出中國曝險部位，以支應國內資金需求；後來，產險業理賠已經告一段落，但由於去年以來，中國股市表現低迷，讓產險業對中曝險持續「掛蛋」不變。

針對壽險業的曝險部位，保險局官員指出，主要是投資中國的有價證券，包括：公債、國庫券及金融債券等，曝險下降主要跟中國的政經情勢變化有關。

在「證券期貨業」方面，是金融三業曝險部位最低，今年5月底為128.27億元，較去年同期的150.4億元，年減幅為14.7%，同樣對中曝險也是衰退減少。

統計顯示，證券期貨業對中曝險占淨值比重，從去年5月底的2.18%，降至今年5月底的1.67%，比重相當低。

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