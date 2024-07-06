AI個股首選！美分析師：未來1年台積電目標價1200元

費拉古認為未來12個月台積電目標價1200元。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國財經媒體《市場觀察》（MarketWatch）報導，New Street Research分析師費拉古（Pierre Ferragu）5日發表所謂對人工智慧（AI）概念股「健檢」的產業報告，將輝達股票從「買進」調降至「中立」。他同時看好其他AI個股，尤其是台積電與超微。

報導說，儘管華爾街分析師壓倒性看好輝達股票，但抱持觀望的分析師已有增多趨勢。在FactSet追蹤的62名分析師中，目前有8位對輝達股票持「中立」立場。

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費拉古說，「只有在牛市情況，亦即2025年後的展望大幅上升，才會實現上漲，而我們尚未確信該情景將發生」。他提到，目前的共識是2025輝達圖形處理器（GPU）營收有望成長35%。

輝達的股價已從6月18日的每股135.58美元歷史高點下跌6.5%。費拉古認為輝達的目標價是每股135美元。

他指出，儘管輝達仍是AI資料中心的龍頭，但從短期的預期與估值來看，應該對該個股抱持更為謹慎的看法。

不過他仍看好其他AI個股，尤其是台積電與超微，他指出，因為這兩個個股「在我們的基本與嚴峻的假設情景下，都有強勁漲勢」。

他認為台積電2026年的目標價是新台幣1470元，而未來12個月的目標價是1200元台幣，亦即從目前價位再上漲19%。

他評估超微未來12個月的目標價為235美元，高於當前價位38%，2026年目標價為345美元。

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