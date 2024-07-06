內幕爆料者：輝達差點被超微併購 黃仁勳堅持當CEO才破局

一位前超微工程師爆料，當輝達還是一家科技新貴時，差點被超微收購，不過卻遭輝達執行長黃仁勳「有條件」的拒絕。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達是當前獨霸全球高達80%的AI晶片市佔率的龍頭，地位難以動搖，不僅是科技業最大的玩家之一，市值更超過英特爾和超微。根據最近一位超微前工程師爆料，當昔日輝達還是一家科技新貴時，超微曾經有意、還差點就收購了輝達，不過卻遭輝達執行長黃仁勳「有條件」的婉拒。

一位前超微工程師莫哈帕特拉（Hemant Mohapatra）最近透露，當輝達還是一家新貴時，差點就被超微收購。他詳細說明輝達拒絕被收購的主要原因，黃仁勳表示，除非他被任命為合併後公司的執行長，否則不會同意被收購。當時的超微執行長是Hector Ruiz。

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Mohapatra回憶道，當時輝達「只是小男孩之一」，而輝達的顯示卡受到最認真遊戲愛好者的高度追捧。

前超微工程師莫哈帕特拉（Hemant Mohapatra）爆料，當輝達還是一家新貴時，差點就被超微收購。主要原因是黃仁勳表示，除非他被任命為合併後公司的執行長，否則不會同意被收購。（取自Hemant Mohapatra貼文）

Mohapatra最近在X上提供了他當時的回憶，他在2000年代中後期任職於超微，幫助設計至今仍在使用的CPU、APU和GPU，當時超微已意識到GPU市場有機會，但卻起步太晚，錯過時機。

Mohapatra講述超微和輝達合併為一家公司的談判，然而，黃仁勳已經有一個長期策略，就是將輝達的GPU鎖定在專有的封閉CUDA模型上，也不想放棄這項策略，因此黃仁勳拒絕出售輝達，除非他被任命為合資公司的執行長。

另一位超微長期員工帕克（Phil Park）也透過X證實了Mohapatra的回憶爆料。Park進行補充評論，特別是圍繞超微早期設計和行銷多核心CPU的努力。

如今情況顯然已經大轉變了，尤其輝達的GPU在AI超大規模處理器佔據主導地位，而超微正試圖再次迎頭趕上。

Mohapatra發佈的完整貼文，媒體指出，這是一個非常有趣且具有啟發性的文章，其中讓我們深入了解2000年代晶片大戰幕後發生罕為人知的事情。

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